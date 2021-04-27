خلال برنامج للكاميرا الخفية.. فلسطيني يشهر سلاحه في وجه مقدم البرنامج (فيديو)

فوجئ مقدم أحد برامج المقالب تحت مسمى ”الكاميرا الخفية“ في قطاع غزة، بإشهار أحد ضحايا مقالبه مسدسًا في وجهه محاولاً قتله، قبل أن يحاول مقدم البرنامج ثنيه عن استخدامه خلال التصوير.

وبحسب ما ظهر في مقطع فيديو نشره إسلام أيوب، مقدم برنامج المقالب ”جيت لحالك“ على شاشة قناة فضائية فلسطينية محلية، فإن أحد ضحايا المقالب أشهر مسدسه بعد أن انفعل على مقدم البرنامج.

وفكرة المقلب الذي كان يقوم مقدمه بدور سائق سيارة تاكسي، أن يزعم بأن الورقة النقدية التي دفعها الراكب الذي استقل السيارة مزورة، لاستفزازه قبل أن يخبره بأن ما حدث ضمن برنامج للمقالب.

https://web.facebook.com/100063628508241/videos/vb.100063628508241/832738464288569/?type=3&theater

وتطورت المشادة بين السائق وراكب السيارة حتى تطور لأن يسحب الأخير مسدسًا كان بحوزته، قبل أن يحاول مقدم البرنامج ومساعده ثنيه عن استخدامه، ليكتشف أخيرًا أنه مشارك في برنامج للكاميرا الخفية.

وأثار مقطع الفيديو حالة استياء واسعة في صفوف الفلسطينيين، خاصة وأن فوضى السلاح في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية بشكل عام تتسبب في العديد من حوادث القتل.