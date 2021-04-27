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بحضور الأمير تركي بن طلال.. إفطار جماعي لعمال النظافة في عسير (صور وفيديو)
تاريخ النشر: 27 أبريل 2021 7:05 GMT
تاريخ التحديث: 27 أبريل 2021 7:50 GMT

بحضور الأمير تركي بن طلال.. إفطار جماعي لعمال النظافة في عسير (صور وفيديو)

حظي عمال النظافة في منطقة عسير السعودية، بدعوة إفطار جماعية خاصة بهم في شهر رمضان المبارك الذي قيدت فيه جائحة كورونا وجبات الإفطار الجماعية التي تشتهر بها

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المصدر: الرياض – إرم نيوز

حظي عمال النظافة في منطقة عسير السعودية، بدعوة إفطار جماعية خاصة بهم في شهر رمضان المبارك الذي قيدت فيه جائحة كورونا وجبات الإفطار الجماعية التي تشتهر بها المملكة في شهر الصوم.

ونظمت إمارة منطقة عسير، الإفطار، يوم الاثنين، في مبنى تابع لأمانة المنطقة، فيما حضر العمال بزي العمل الموحد.

 

وحضر أمير المنطقة، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الإفطار مع العمال، وقد التزم الجميع بإجراءات التباعد والتعقيم وارتداء الكمامات.

 

 

وكانت موائد الإفطار الجماعي في السابق، تستقبل عمال النظافة وكثيرا من الوافدين الأجانب ذوي الأجور المتدنية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة لزوار الحرمين الشريفين، لكن القيود التي ظهرت بسبب كورونا، قلصت عدد قاصدي الحرمين الشريفين ومنعت التجمعات، وغيبت تلك الموائد التي كانت من أشهر طقوس رمضان في المملكة.

ويعمل في السعودية قرابة مئة ألف عامل نظافة، غالبيتهم من الوافدين الأجانب في بلد يستضيف قرابة 13 مليون وافد أجنبي، فيما تعد مكة المكرمة والمدينة المنورة من أكثر المناطق استقطاباً لعمال النظافة الذين يعمل العدد الأكبر منهم في نظافة الحرمين الشريفين.

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