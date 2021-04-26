وفاة الشيخ حافظ سلامة قائد "المقاومة الشعبية" في السويس عن عمر ناهز 96 عاما

توفي قائد المقاومة الشعبية في محافظة السويس المصرية الشيخ حافظ سلامة، مساء اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 96 عامًا، بعد أيام من دخوله المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.

ونعى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشيخ حافظ سلامة، داعين له بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن الشيخ حافظ سلامة دخل مستشفى الدمرداش بالعاصمة القاهرة في أول أيام رمضان؛ بسبب معاناته من عدم انتظام في ضربات القلب، وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم وصلت لـ70%.

وكان للشيخ حافظ سلامة دور كبير في حرب الاستنزاف قبل حرب أكتوبر عام 1973، التي استطاع خلالها المصريون أن يكبدوا الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة، وكان أحد أسباب عدم استسلام محافظة السويس عقب الثغرة في حرب أكتوبر 73.