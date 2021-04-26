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التحقيق مع محام كويتي بسبب تغريدات "خادشة للحياء"
تاريخ النشر: 26 أبريل 2021 20:52 GMT
تاريخ التحديث: 26 أبريل 2021 22:00 GMT

التحقيق مع محام كويتي بسبب تغريدات "خادشة للحياء"

استدعت جمعية المحامين الكويتية المحامي أحمد زكريا بشكل رسمي للتحقيق معه بعد رصد تغريدات مخالفة له بعضها خادش للحياء تعود لأعوام سابقة عبر حسابه في "توتير".

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

استدعت جمعية المحامين الكويتية المحامي أحمد زكريا بشكل رسمي للتحقيق معه بعد رصد تغريدات مخالفة له بعضها خادش للحياء تعود لأعوام سابقة عبر حسابه في ”توتير“.

وتم إحالة ملف المحامي إلى لجنة متابعة ميثاق شرف وتقاليد المهنة للتحقيق ورفع تقرير الجمعية بشأن التهم الموجهة إليه على خلفية التغريدات المخالفة، نقلاً عن حسابات إخبارية محلية.

وتصدر اسم المحامي أحمد زكريا خلال الأيام القليلة الماضية حديث حقوقيين ونشطاء كويتيين عقب تداول تغريدات منسوبة إليه تعود لقرابة 6 أعوام بعضها احتوى عبارات إباحية.

وتم إعادة نشر هذه التغريدات عقب انتقاد المحامي زكريا للاحتجاج النسوي الذي تم تنفيذه قبل أيام للمطالبة بإعدام قاتل الشابة فرح حمزة أكبر، حيث طالب بالقبض على جميع المشاركات في الاعتصام بحجة مخالفة الاشتراطات الصحية وعدم الحصول على ترخيص.

وتزامن تعليقه المثير مع إعلانه التنسيق مع أحد المحامين في المملكة العربية السعودية لرفع قضايا ضد من أساء إليه بشأن قضية الاعتصام، وفق ما ذكره بحسابه الذي قام بقفله وتحويله إلى خاص عقب الهجوم اللاذع الذي تعرض له داخل الكويت وخارجها.

وبدوره أعلن المحامي مطلق الجدعي عزمه المرافعة عن جميع الكويتيين الذين سيقاضيهم المحامي أحمد زكريا بسبب انتقادهم له على خلفية تغريدته بشأن الاعتصام النسائي.

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