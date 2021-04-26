التحقيق مع محام كويتي بسبب تغريدات "خادشة للحياء"

استدعت جمعية المحامين الكويتية المحامي أحمد زكريا بشكل رسمي للتحقيق معه بعد رصد تغريدات مخالفة له بعضها خادش للحياء تعود لأعوام سابقة عبر حسابه في ”توتير“.
تستدعي المحامي #أحمد_زكريا بشكل رسمي
•و تحيل ملفه إلى لجنة متابعة ميثاق شرف و تقاليد المهنة للتحقيق
•و رفع تقريرها بعد تداول عدة تغريدات مخالفة له في مواقع التواصل الإجتماعي pic.twitter.com/4mKBPDjyS4
— شبكة البرلماني (@parliamentary0) April 26, 2021
وتم إحالة ملف المحامي إلى لجنة متابعة ميثاق شرف وتقاليد المهنة للتحقيق ورفع تقرير الجمعية بشأن التهم الموجهة إليه على خلفية التغريدات المخالفة، نقلاً عن حسابات إخبارية محلية.
وتصدر اسم المحامي أحمد زكريا خلال الأيام القليلة الماضية حديث حقوقيين ونشطاء كويتيين عقب تداول تغريدات منسوبة إليه تعود لقرابة 6 أعوام بعضها احتوى عبارات إباحية.
وتم إعادة نشر هذه التغريدات عقب انتقاد المحامي زكريا للاحتجاج النسوي الذي تم تنفيذه قبل أيام للمطالبة بإعدام قاتل الشابة فرح حمزة أكبر، حيث طالب بالقبض على جميع المشاركات في الاعتصام بحجة مخالفة الاشتراطات الصحية وعدم الحصول على ترخيص.
هذا وهو محامي pic.twitter.com/VW8kI1eUZX
— So? (@_soamii) April 22, 2021
وتزامن تعليقه المثير مع إعلانه التنسيق مع أحد المحامين في المملكة العربية السعودية لرفع قضايا ضد من أساء إليه بشأن قضية الاعتصام، وفق ما ذكره بحسابه الذي قام بقفله وتحويله إلى خاص عقب الهجوم اللاذع الذي تعرض له داخل الكويت وخارجها.
المحامي أحمد زكريا يقاضي المئات من المغردين داخل الكويت وخارجها بتهمة التنمر !@a7mad_zakariya pic.twitter.com/vWNBcKpq3U
— ديوان الكويت (@aldew3n_q8) April 22, 2021
وبدوره أعلن المحامي مطلق الجدعي عزمه المرافعة عن جميع الكويتيين الذين سيقاضيهم المحامي أحمد زكريا بسبب انتقادهم له على خلفية تغريدته بشأن الاعتصام النسائي.
أحمد ،،
كل قضية راح ترفعها على كل مواطن كويتي سواء إمرأه أو رجل …
(( أنا من سوف يدافع عنه وبلا مقابل )) …
وتأكد أن مهنة المحاماة لا تتشرف بأمثالك https://t.co/u3M00UUqke
— المحامي/ مطلق الجدعي (@mutlaq_lawyer) April 22, 2021
مهنة المحاماة هي نصرة المظلوم والوقوف دائماً بجانب الحق …
اعتراضك على من يناصر إمرأة مقتولة بدم بارد وبكل وحشية أمر غير مقبول …
(( وإعلم أن المهنة لا تتشرف بأمثالك ))
— المحامي/ مطلق الجدعي (@mutlaq_lawyer) April 22, 2021