التحقيق مع محام كويتي بسبب تغريدات "خادشة للحياء"

استدعت جمعية المحامين الكويتية المحامي أحمد زكريا بشكل رسمي للتحقيق معه بعد رصد تغريدات مخالفة له بعضها خادش للحياء تعود لأعوام سابقة عبر حسابه في ”توتير“.

#جمعية_المحامين_الكويتية تستدعي المحامي #أحمد_زكريا بشكل رسمي •و تحيل ملفه إلى لجنة متابعة ميثاق شرف و تقاليد المهنة للتحقيق •و رفع تقريرها بعد تداول عدة تغريدات مخالفة له في مواقع التواصل الإجتماعي pic.twitter.com/4mKBPDjyS4 — شبكة البرلماني (@parliamentary0) April 26, 2021

وتم إحالة ملف المحامي إلى لجنة متابعة ميثاق شرف وتقاليد المهنة للتحقيق ورفع تقرير الجمعية بشأن التهم الموجهة إليه على خلفية التغريدات المخالفة، نقلاً عن حسابات إخبارية محلية.

وتصدر اسم المحامي أحمد زكريا خلال الأيام القليلة الماضية حديث حقوقيين ونشطاء كويتيين عقب تداول تغريدات منسوبة إليه تعود لقرابة 6 أعوام بعضها احتوى عبارات إباحية.

وتم إعادة نشر هذه التغريدات عقب انتقاد المحامي زكريا للاحتجاج النسوي الذي تم تنفيذه قبل أيام للمطالبة بإعدام قاتل الشابة فرح حمزة أكبر، حيث طالب بالقبض على جميع المشاركات في الاعتصام بحجة مخالفة الاشتراطات الصحية وعدم الحصول على ترخيص.

وتزامن تعليقه المثير مع إعلانه التنسيق مع أحد المحامين في المملكة العربية السعودية لرفع قضايا ضد من أساء إليه بشأن قضية الاعتصام، وفق ما ذكره بحسابه الذي قام بقفله وتحويله إلى خاص عقب الهجوم اللاذع الذي تعرض له داخل الكويت وخارجها.

المحامي أحمد زكريا يقاضي المئات من المغردين داخل الكويت وخارجها بتهمة التنمر !@a7mad_zakariya pic.twitter.com/vWNBcKpq3U — ديوان الكويت (@aldew3n_q8) April 22, 2021

وبدوره أعلن المحامي مطلق الجدعي عزمه المرافعة عن جميع الكويتيين الذين سيقاضيهم المحامي أحمد زكريا بسبب انتقادهم له على خلفية تغريدته بشأن الاعتصام النسائي.

أحمد ،،

كل قضية راح ترفعها على كل مواطن كويتي سواء إمرأه أو رجل … (( أنا من سوف يدافع عنه وبلا مقابل )) … وتأكد أن مهنة المحاماة لا تتشرف بأمثالك https://t.co/u3M00UUqke — المحامي/ مطلق الجدعي (@mutlaq_lawyer) April 22, 2021