الأردن.. طقوس "طريقة صوفية" تثير جدلا واسعا في ظل "قيود كورونا" (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، خلال الساعات الماضية الأخيرة، مقاطع فيديو لإحدى الطرق الصوفية وهي تقوم بطقوسها في العاصمة الأردنية عمان، بحسب قولهم.

وأثارت هذه المقاطع حنق الناشطين الذين طالبوا السلطات بمحاسبة القائمين عليها، كونها أقيمت في ظل إجراءات تحظر التجمعات بسبب وباء كورونا.

واستهجن الناشطون تجمع العشرات داخل منزل شيخ الطريقة ”القادرية الكسنزانية“، شمس الدين نهرو محمد عبدالكريم الكسنزان، وممارسة شعائر صوفية، خاصة أنها تتزامن مع إغلاق المساجد ومنع التجمعات التي تزيد عن 20 شخصا لمواجهة فيروس كورونا.

وكتب الصحفي جهاد أبو بيدر على ”فيسبوك“: ”عناية وزارة الداخلية والعدل والأوقاف وحكومة الكوبونات كاملة وحتى معها المجلس.. طائفة تسمى القادرية الكسنزانية الفيديو المرفق من داخل ما يسمى مجلس المدعو شمس الدين محمد نهرو الكسنزان الحسيني، تم تصويره حسب ما يقال بالأمس في عمان، وحسب ما نشرته صفحة حدود (مصدر الفيديو) عنه“.

وأضاف أبو بيدر: ”هل سيطبق عليه القانون كما جرى مع ناصر النواصرة مؤخرا؟“.

https://web.facebook.com/jehad.abobeidar/posts/510591279943791

واستدعت السلطات الأمنية، مؤخرا، نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، بسبب رفعه أذان العشاء في أحد المساجد، وتم تحويله لاحقا للمدعي العام الذي وجه له تهمة ”خرق أوامر الدفاع“، قبل أن يدفع غرامة مالية ويتم إخلاء سبيله.

من جانبه، كتب ناشط يدعى ثامر بشتو: ”مجلس زعيم الطريقة القادرية الكسنزانية الصوفية شمس الدين نهرو العراقي المقيم في عمان الغربية.. هذا المجلس يعقد بشكل أسبوعي!! طقوس غريبة مثيرة للجدل“.

ووجه بشتو سؤالا لرئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة ووزير داخليته، قائلا: ”هل تعتبرون هذا المجلس مخالفا لقانون الدفاع كصلاة التراويح؟“.

https://www.facebook.com/alfnan.bshtw/posts/2541661292804305

وعلق الناشط فادي الهويدي: ”إذا الهم أتباع وزراء أردنيين فعادي مسموحلهم“.

بدوره، بين مهدي جرادات: ”في عبدون بالقرب من السفارة الماليزية أعرف طبائعهم واصلين لكبار القوم“.

وعلق حساب باسم ”نهاد“: قانون الدفاع فقط ع الناس المسخمة كم شخص وإمام تم اعتقالهم لأنهم أقاموا صلاة الجمعة المفروضة من الله عزوجل جد بطل الواحد فاهم شي“.

والطائفة المعنية تسمى ”القادرية الكسنزانية“، وتتبع لآخر شيوخها شمس الدين نهرو محمد عبدالكريم الكسنزان، وهو سياسي عراقي كردي الأصل مقيم في العاصمة عمان، تزوج عام 2007 من الفنانة السورية نورمان أسعد.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الأردنية حول ما يتداوله الناشطون، فيما لم يتسن لـ“إرم نيوز“ التأكد من كل ما يتم نشره على مواقع التواصل.

وفرض الأردن إجراءات مشددة بعد دخول الموجة الثانية لفيروس كورونا في شباط/ فبراير الماضي، من بينها فرض حظر شامل الجمعة وتمديد ساعات الحظر الجزئي، وتعليق عدد من الصلوات في المساجد.

وسجلت المملكة منذ بدء الجائحة في آذار/ مارس 2020، أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 8600 وفاة.