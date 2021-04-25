مع حمد قلم.. كويتيات متزوجات من أجانب يكشفن الصعوبات التي تحيط بأطفالهن (فيديو)

فتح الإعلامي الكويتي حمد قلم، عبر برنامجه الذي يبث في شهر رمضان باسم ”حمد قصص“، ملف الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، ومعاناة أطفالهن.

واستعرض ”حمد قلم“ خلال الحلقة آراء وشهادات عدد من النساء الكويتيات المتزوجات من غير أبناء الوطن، شارحات معاناتهن ومعاناة أطفالهن مع تلك الحالة.

وقالت زينب البلوشي إنها متزوجة من رجل عراقي منذ 8 سنوات، ولديها 4 أطفال ”بنت و3 أولاد“، وتعيش في الكويت، وكان أبناؤها يحصلون على إقامة تجدد كل 5 سنوات، ولكن بعد جائحة كورونا تحولت إقامتهم لتصبح مثل الوافدين لمدة عام واحد فقط.

وطالبت زينب البلوشي بعدم ربط مدة الإقامة بصلاحية جواز السفر لأن هناك بعض السفارات تكون غير متعاونة والأم تتعب للغاية.

وأوضحت أن تجديد الإقامة سنويًا من قِبل الأم الكويتية لأبنائها أمر صعب، لأن بعضهن مقعدات ويعانين من أمراض مزمنة.

وأشارت إلى أن الرجل الكويتي عندما يتزوج من أجنبية يحصل على كل الحقوق بما فيها السكن، وبدل الإيجار، وعلاوات الأبناء، في حين أن الكويتية إذا تزوجت من أجنبي تُحرم من كل هذا، وإذا أرادت الحصول على علاوة لأبنائها يجب أن تثبت أن زوجها لا يعمل، وعاجز ماديًا.

وأكدت السيدة الكويتية ”إيمان الكوت“ المتزوجة من رجل مصري أن والدها كان متزوجًا من والدتها ”هندية“ الأصل، ولم يعانِ من أي مشاكل، ووالدتها حصلت بعد ذلك على الجنسية الكويتية دون أي عراقيل، على عكس ما تتعرض له هي حاليًا بسبب زواجها من غير كويتي.

وقالت إن زواجها أسفر عن ابنتها ”نور 7 سنوات“، وإنها تعاني من توتر وقلق بعد أن أصبحت إقامة ابنتها تجدد سنويًا وليس كل 5 سنوات.

وأوضحت أنه حتى في التطعيمات التي تقدم للأطفال الكويتيين يتأخر أبناء الكويتيات من غير كويتي في الحصول عليها، إلى جانب أن علاجهم في المستشفيات التابعة للدولة غير متاح مجانًا.

وشددت ”إيمان الكوت“ على أن الدستور يساوي بين الكويتيين في كل الأشياء، متسائلة:“لماذا يفرّق بين الرجل الكويتي إذا تزوج من أجنبية والكويتية إذا تزوجت من أجنبي؟“.

ولفتت إلى أنه لا يحق لأبنائها امتلاك أي سكن في الكويت، وبالتالي لو توفيت لن يجد أبناؤها مكانًا يعيشون فيه لأنه غير مسموح لهم أن يرثوا، ويتم بيع المنزل في مزاد علني من قِبل وزارة العدل لأنه لا يحق للأجانب التملك في الكويت.