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المسلسل المصري "خلي بالك من زيزي" يغضب أهل المنصورة
تاريخ النشر: 21 أبريل 2021 19:06 GMT
تاريخ التحديث: 21 أبريل 2021 20:10 GMT

المسلسل المصري "خلي بالك من زيزي" يغضب أهل المنصورة

تعرض مسلسل "خلي بالك من زيزي" لهجوم عنيف عبر السوشيال ميديا، بعد قيام بطل العمل الفنان محمد ممدوح بالسخرية في أحد مشاهد العمل من أهالي محافظة المنصورة، وطريقة

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المصدر: فارس سالم - إرم نيوز

تعرض مسلسل ”خلي بالك من زيزي“ لهجوم عنيف عبر السوشيال ميديا، بعد قيام بطل العمل الفنان محمد ممدوح بالسخرية في أحد مشاهد العمل من أهالي محافظة المنصورة، وطريقة تعاملهم، وهو ما أغضب شريحة عريضة من الجمهور واصفين الحوار بالمستفز.

وظهر الفنان محمد ممدوح في أحد المشاهد وهو يحذر أخته من الزواج من شخص ما، قائلا: ”فتاة مثلك في تربيتك وتعليمك تتزوج رجل من المنصورة فلاح ويتركها تعيش هناك وتخدم في بيت أهله“، وهو ما اعتبره الجمهور إهانة كبيرة لأهالي المحافظة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المسلسل، وانهالت التعليقات عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، منها ”الفنان محمد ممدوح.. سواء سعادتك، أو مؤلف المسلسل، أو أي شخص كان في أم العمل ده كتب جملة/انتي بتربيتك تروحي تتجوزي فلاح ياخدك المنصورة إلى اخره.. أنا كفرد من أفراد المنصورة.. واتولدت فيها.. أحب أقولك أنا فخور إني من المنصورة وبعزمك عندي في بلدي المنصورة“.

وأضاف آخر: ”‏مشهد محمد ممدوح وهو بيقول لاخته حتة فلاح ياخدك يرميكي في المنصورة ده سخيف وقليل الذوق“.

وعلق آخر: ”‏أمينة خليل بدأت تهدا اهه والمسلسل يتشاف كده.. والأستاذ محمد ممدوح رزعني واحده ”عيل فلاح من المنصورة“ خرمت عيني.. اومال لو عرف إني مش من المنصورة بقى ومن قرى المنزلة“.

وأضاف معلق: ”‏محمد ممدوح في مسلسل خلي بالك من زيزي بيقول لأخته (واحدة بتربيتك وتعليمك تتجوز واحد فلاح ياخدها المنصورة في بيت عيلة تقعد تخدم امه واخواته، قعدت اضحك اوي ع الجملة دي لدرجة اني كنت هقع من ع العربية الكارو بتاعتي وانا راجع من الغيط بس thanks god كنت وصلت الدوار خلاص“.

ومسلسل ”خلي بالك من زيزي“ بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، محمد فراج، نهى عابدين، أسماء جلال، علي قاسم، بيومي فؤاد، صفاء الطوخي، صبري فواز، تأليف مجدي أمين ومنى الشيمي، إخراج كريم الشناوي.

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