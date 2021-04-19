بعد انقطاع راتبه 5 أشهر.. تحرك رسمي كويتي لصرف مستحقات حارس مدرسة مصري

كشف مصدر أمني في مباحث شؤون الإقامة في الكويت عن تحرك رسمي واستدعاء حارس المدرسة المصري محمد كمال جعفر، الذي ظهر في مقطع فيديو يشكو فيه انقطاع رواتبه منذ 5 أشهر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف رواتبه خلال أيام.

وقال المصدر لصحيفة ”الراي“ الكويتية إنه تم استدعاء الحارس المصري للتأكد من صحة المعلومات التي أدلى بها، وفتح محضر تحقيق واستدعاء صاحب الشركة المعنية، وتم إخلاء سبيل الحارس بعد اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحضور ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تم توقيع تعهد بصرف كامل مستحقاته خلال أسبوع.

يقول النبي الكريم : " يقول الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره " #افرجوا_عن_الحارس_المصري pic.twitter.com/Zzf0mgZi1p — بندر محمد ال صليفيح العجمى (@b_m_alajmi) April 19, 2021

وظهر المقيم المصري، وهو حارس في ثانوية سليمان العدساني في منطقة القصور، بمقطع فيديو يشكو بعبارات مؤثرة ضيق الحال به وبأسرته؛ بسبب حرمانه من استلام مستحقاته المالية منذ 5 أشهر، مناشدا المسؤولين بالتدخل للحصول على مستحقاته والعودة إلى بلاده.

وأثار وضع العامل تعاطفاً واسعاً من قبل نواب ونشطاء بادروا إلى التواصل معه فور نشر المقطع، وطالبوا السلطات بالتدخل فوراً ورفع الظلم عنه، ومحاسبة من قطع رواتبه طيلة هذه الأشهر.

النائب حمد المطر: تواصلت مع وكيل وزارة الداخلية بخصوص «حارس الأمن» وذكر لي أن التحقيق ليس ضده إنما لمعرفة الحقيقة • والتحقيق بإشراف هيئة القوى العاملة وسيخرج اليوم وسيتم التحقيق مع الشركة#افرجوا_عن_الحارس_المصري pic.twitter.com/LPKeUR3u9d — الزيادي (@AlziadiQ8) April 19, 2021

الأخ رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد:

وأنت مستمتع بما لذ وطاب من الأكل في فطورك الليلة تذكر أن حارس الأمن هذا في ثانوية سليمان العدساني ومعه آخرين لم يستلموا رواتبهم منذ 5 أشهر بسبب فشل المسؤولين في وزارات التربية ، والشؤون،وفي المناقصات المركزية .

اقترح تزوره وتدفع راتبه الليلة pic.twitter.com/RaAw86S0aR — داهم القحطاني (@dahemq) April 19, 2021

وتوجه عدد من الكويتيين إلى المدرسة التي يعمل فيها الحارس؛ للتضامن معه والمطالبة بإنصافه ورفع الظلم عنه وعن جميع الحراس، وسط حديث عن معاناة عدد من الحراس الوافدين من تأخر صرف رواتبهم.

فيديو / كويتيون ينتصرون للحارس المصري ويقفون امام المدرسة لنصرته بعد أن اظهر الظلم الواقع عليه.

#افرجوا_عن_الحارس_المصري pic.twitter.com/0iOqaWHVAl — المجلس (@Almajlliss) April 19, 2021

فيديو| شكوى أخرى من تأخر رواتب حراس المدارس.. حارس مدرسة: كل خمس شهور نستلم راتب شهر واحد ، لولا أهل الخير منلقيش نأكل أو نشرب#الكويت #الحظر_الجزئي #افرجوا_عن_الحارس_المصري #كورونا #وزارة_التربية pic.twitter.com/G8QkfAob4M — سنا نيوز (@SnaaNews) April 19, 2021

بدورها، علقت وزارة التربية على معاناة العامل، قائلةً: ”إن الوزارة ممثلة بالقطاع المالي انتهت من صرف كافة المستحقات لكل شركات الأمن والمراسلة المتعاقدة معها حتى نهاية شهر مارس الماضي“.

وزارة التربية تؤكد حرصها على حفظ حقوق العاملين بها و بالشركات المتعاقدة معها

اكدت وزارة التربية الكويتية حرصها الشديد على حفظ حقوق العاملين فيها وكذلك مع من يعملون بالمؤسسات و الشركات المتعاقدة مع الوزارة والتأكد من حصول جميع العاملين على حقوقهم المادية والمعنوية بما يضمن — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) April 19, 2021

وأضافت الوزارة، في سلسلة تغريدات، أن ”وزير التربية الدكتور علي المضف وجه بمتابعة هذا الأمر لضمان حصول جميع العاملين في هذه الشركات على رواتبهم وفي مواعيدها وفقا للعقد المبرم بين الوزارة وهذه المؤسسات، موضحة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها حفظ حقوق هؤلاء العاملين“.

حسن سير العمل في جميع مدارس و ادارات الوزارة.

وقالت الوزارة فى بيان صحفي اليوم الاثنين ردا على مقطع الفيديو المتداول لأحد العاملين في شركات الامن المتعاقدة مع الوزارة و الذى يشتكى من تأخر رواتبه لعدة شهور " ان الوزارة ممثلة بالقطاع المالي قد انتهت من صرف كافة المستحقات لكل — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) April 19, 2021

شركات الأمن و المراسلة المتعاقدة معها حتى نهاية شهر مارس الماضي ".

واضاف البيان ان وزير التربية الدكتور على المضف وجه بمتابعة هذا الامر لضمان حصول جميع العاملين في هذه الشركات على رواتبهم وفي مواعيدها وفقا للعقد المبرم بين الوزارة و هذه المؤسسات موضحة ان الوزارة لن تتوان — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) April 19, 2021

عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها حفظ حقوق هؤلاء العاملين.

و بينت الوزارة انه سيتم تطبيق الغرامات الملزمة والاجراءات القانونية المنصوصة بالعقود — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) April 19, 2021

وأعلن المحامي الكويتي مطلق الجدعي مدير مركز الخليج للمحاماة والاستشارات القانونية تبنيه القضايا العمالية لحراس الأمن في المدارس، الذين لم يستلموا رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية.