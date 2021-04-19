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بعد انقطاع راتبه 5 أشهر.. تحرك رسمي كويتي لصرف مستحقات حارس مدرسة مصري
تاريخ النشر: 19 أبريل 2021 21:39 GMT
تاريخ التحديث: 19 أبريل 2021 22:35 GMT

بعد انقطاع راتبه 5 أشهر.. تحرك رسمي كويتي لصرف مستحقات حارس مدرسة مصري

كشف مصدر أمني في مباحث شؤون الإقامة في الكويت عن تحرك رسمي واستدعاء حارس المدرسة المصري محمد كمال جعفر، الذي ظهر في مقطع فيديو يشكو فيه انقطاع رواتبه منذ 5

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

كشف مصدر أمني في مباحث شؤون الإقامة في الكويت عن تحرك رسمي واستدعاء حارس المدرسة المصري محمد كمال جعفر، الذي ظهر في مقطع فيديو يشكو فيه انقطاع رواتبه منذ 5 أشهر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف رواتبه خلال أيام.

وقال المصدر لصحيفة ”الراي“ الكويتية إنه تم استدعاء الحارس المصري للتأكد من صحة المعلومات التي أدلى بها، وفتح محضر تحقيق واستدعاء صاحب الشركة المعنية، وتم إخلاء سبيل الحارس بعد اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحضور ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تم توقيع تعهد بصرف كامل مستحقاته خلال أسبوع.

وظهر المقيم المصري، وهو حارس في ثانوية سليمان العدساني في منطقة القصور، بمقطع فيديو يشكو بعبارات مؤثرة ضيق الحال به وبأسرته؛ بسبب حرمانه من استلام مستحقاته المالية منذ 5 أشهر، مناشدا المسؤولين بالتدخل للحصول على مستحقاته والعودة إلى بلاده.

وأثار وضع العامل تعاطفاً واسعاً من قبل نواب ونشطاء بادروا إلى التواصل معه فور نشر المقطع، وطالبوا السلطات بالتدخل فوراً ورفع الظلم عنه، ومحاسبة من قطع رواتبه طيلة هذه الأشهر.

وتوجه عدد من الكويتيين إلى المدرسة التي يعمل فيها الحارس؛ للتضامن معه والمطالبة بإنصافه ورفع الظلم عنه وعن جميع الحراس، وسط حديث عن معاناة عدد من الحراس الوافدين من تأخر صرف رواتبهم.

بدورها، علقت وزارة التربية على معاناة العامل، قائلةً: ”إن الوزارة ممثلة بالقطاع المالي انتهت من صرف كافة المستحقات لكل شركات الأمن والمراسلة المتعاقدة معها حتى نهاية شهر مارس الماضي“.

وأضافت الوزارة، في سلسلة تغريدات، أن ”وزير التربية الدكتور علي المضف وجه بمتابعة هذا الأمر لضمان حصول جميع العاملين في هذه الشركات على رواتبهم وفي مواعيدها وفقا للعقد المبرم بين الوزارة وهذه المؤسسات، موضحة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها حفظ حقوق هؤلاء العاملين“.

وأعلن المحامي الكويتي مطلق الجدعي مدير مركز الخليج للمحاماة والاستشارات القانونية تبنيه القضايا العمالية لحراس الأمن في المدارس، الذين لم يستلموا رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية.

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