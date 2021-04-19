الكويت تقرر تمديد حظر التجول الجزئي حتى نهاية رمضان

اتخذ مجلس الوزراء في الكويت، اليوم الإثنين، قرارا بتمديد حظر التجول الجزئي حتى نهاية شهر رمضان، في إطار جهود البلاد لمكافحة فيروس كورونا.

وقرر المجلس أن يكون تطبيق حظر التجول الجزئي، اعتبارا من مساء يوم الخميس الموافق 22 أبريل 2021، بدءا من الساعة 7:00 مساء حتى الساعة 5:00 من صباح اليوم التالي، وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأوضح مجلس الوزراء الكويتي، أنه سوف يتم مراجعة هذا القرار في حينه، بعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصادر مطلعة، استبعادها فرض حظر كلي خلال العشر الأواخر من شهر رمضان وعطلة عيد الفطر.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة العليا لطوارئ كورونا، التي اجتمعت أمس، ناقشت تقارير الجهات الحكومية المعنية بمواجهة جائحة كورونا، ولم ترفع توصية بالحظر الكلي.