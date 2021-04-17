السعودية.. حملة خيرية تجمع 66 مليون دولار في يوم واحد

نجح القائمون على حملة خيرية في السعودية، بجمع أكثر من 250 مليون ريال (أكثر من 66 مليون دولار)، خلال يوم واحد فقط، بسبب التبرعات السخية من كبار قادة البلاد والمسؤولين ورجال الأعمال وشركات القطاع الخاص.

وتشرف منصة ”إحسان“ الحكومية الخيرية، التي أطلقتها المملكة الشهر الماضي، على ”الحملة الوطنية للعمل الخيري“، بهدف تنظيم قطاع العمل الخيري في البلد الخليجي، الذي يعد من أكبر الدول الإسلامية المانحة.

وتم إطلاق حملة التبرع مساء يوم أمس الجمعة، لتصل التبرعات مساء اليوم السبت، إلى أكثر من 266 مليون ريال، مع استمرار استقبال التبرعات عبر المنصة الإلكترونية، التي توفر طرق تبرع ميسرة عبر الهاتف الجوال.

وبعد أن بدأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحملة بالتبرع بمبلغ 20 مليون ريال، تبعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتبرع بـ10 مليون ريال، قبل أن يتسابق رجال الأعمال وشركات القطاع في التبرع بمبالغ مليونية كبيرة وصلت إلى 25 مليون ريال من قبل إحدى الشركات.

ويستفيد من تلك التبرعات، أكثر من نصف مليون شخص، حيث توفر المنصة، التي يشرف على عملها العديد من الجهات الحكومية وكبار رجال الدين في المملكة، أرقاما وإحصائيات فورية للأموال التي تردها، والأشخاص المستفيدين منها.

وتتيح منصة ”إحسان“ الخيرية للراغبين بالتبرع، طرقا متنوعة لإيصال تبرعاتهم، مهما قلت، وتبدأ بـ40 هللة يوميا أو 10 ريالات لمرة واحدة وخيارات كثيرة أخرى جميعها تتم عبر الهاتف الجوال.

وتتيح المنصة أيضا للراغبين اختيار الجهة والقطاع الذي يستهدفونه، ما بين جهات تعليمية وصحية وإغاثية واجتماعية وبيئية وتقنية، وتأهيل حراس الأمن، وتوفير مستلزمات طبية، وتزويد المتبرعين بتقارير عن أعمالهم، وحفظ بيانات المتبرعين.

وتلقى الحملات الخيرية في السعودية، التي تعد مهد الرسالة الإسلامية وقبلة المسلمين في العالم ووجهتهم للحج والعمرة، استجابة على الدوام، حيث تنتشر تعاليم الديانة الإسلامية التي تحض على مساعدة الآخرين والتصدق بالأموال على الفقراء.