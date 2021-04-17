محمد بن سلمان يرزق بمولود أسماه عبدالعزيز تيمنا بجده مؤسس السعودية

رُزق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، بمولود أسماه عبدالعزيز، على اسم جده الملك، مؤسس المملكة العربية السعودية.

وهنأت شخصيات معروفة ونشطاء على موقع تويتر ولي العهد السعودي بالمولود الجديد، وكتب عبدالعزيز العصيمي: ”ولي العهد رُزق بمولود وأسماه على جده الملك المؤسس (عبدالعزيز)، مبروك لولي العهد، اللهم اجعله قرة عين لوالديه، واجعله من أهل الصلاح والتقوى“.

https://twitter.com/mr_abdualaziz1/status/1383436806503297041

وقال تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية: ”أتقدم لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد بأحر التهاني وخالص التبريكات بقدوم مولود لسمو سيدي ولي العهد الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان… جعله الله من مواليد السعادة وأنبته نباتاً حسناً وجعله قرة عين لوالديه“.

اتقدم لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد بأحر التهاني وخالص التبريكات بقدوم مولود لسمو سيدي ولي العهد الامير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان … جعله الله من مواليد السعادة وأنبته نباتاً حسناً وجعله قرة عين لوالديه🇸🇦❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 17, 2021

وغرد عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ: ”أبارك لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مولوده عبدالعزيز بن محمد بن سلمان، سائلا المولى عز وجل أن يحفظهما ويحفظ بهما يا رب العالمين“.

أبارك لسمو سيدي #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان على مولوده #عبدالعزيز_بن_محمد_بن_سلمان .

سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهما و يحفظ بهما يا رب العالمين 🤲🏼 pic.twitter.com/nECaPDcJc2 — عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 (@Alshaikh2) April 17, 2021

وكتب مفرح الشقيقي: ”عبدالعزيز بن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يُطلّ على الدنيا، جعله الله من مواليد السعادة وأقرّ به أعين والديه ورزقه البِرَّ بهما وبوطنه حفيد ملك وابن قائد ملهم”.

عبدالعزيز بن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

يُطلّ على الدنيا

جعله الله من مواليد السعادة وأقرّ به أعين والديه ورزقه البِرَّ بهما وبوطنه

حفيد ملك وابن قائد ملهم#عبدالعزيز_بن_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/fH9KNwGUZp — مفرح الشقيقي #كلنا_مسؤول (@Mofareh5) April 17, 2021

كما غرد ناشط يدعى ”نايفكو“: ”سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رزق اليوم بمولود أسماه عبدالعزيز، أسأل الله أن يجعله من مواليد السعادة“.