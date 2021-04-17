هاشتاغ "#الغاء حظر الـ 7" يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن

أطلق مواطنون أردنيون حملة إلكترونية واسعة عبر موقعي ”فيسبوك“ و“تويتر“ ضد قرار الحكومة السابق والمستمر حتى الآن بفرض حظر تجول جزئي يبدأ في الساعة السابعة مساء ويستمر حتى السادسة صباحا.

وتصدر وسم ”#الغاء حظر الـ 7″، مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات في الأردن، للتعبير من الناس عن رفضهم الإغلاق عند السادسة مساء، ومطالبتهم بتمديد فترة التجوال حتى الساعة العاشرة مساء.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2876103522646703&id=100007412504750&refid=52&__tn__=-R

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2967039360204035&id=100006940002111&refid=52&__tn__=-R

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=492816581892524&id=100034925603706&refid=52&__tn__=-R

وفي الـ 10 من آذار/ مارس الماضي، قررت الحكومة الأردنية زيادة ساعات الحظر الجزئي، لتصبح من الساعة السابعة مساء للأفراد، وحتى السادسة صباحا، فيما أصبح الحظر للمنشآت لتصبح من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، فضلا عن الاستمرار بالحظر الشامل يوم الجمعة.

وفي الـ 28 من مارس قررت الحكومة استمرار العمل بحظر التجول الشامل ليوم الجمعة والحظر الجزئي الليلي، حتى 15 مايو/ أيار المقبل، ضمن تدابير مكافحة جائحة كورونا.

ويعني هذا القرار أن الحظر مستمر حتى بعد نهاية شهر رمضان المبارك، الذي ينتهي في الـ 12 من مايو/ أيار المقبل، وفق حسابات فلكية.

وتعكس هذه الحملة استياء واسعا في صفوف المواطنين الذين يرى كثير منهم عدم جدوى الحظر في التخفيف من الإصابات بفيروس كورونا، بل إنهم يعتقدون أن الازدحام الناتج عن الحظر يلعب دورا أساسيا في انتشار العدوى بين الناس وتفاقم الإصابات.

المفروض الدولة تفكر جديًا بعكس آلية مكافحتها للوباء، فتح جميع القطاعات ٢٤ ساعة -كاملة- أي اكثر مما كانت عليه قبل كورونا بما فيها المولات والمطاعم والشركات وتقديم اعفاءات لمن يطبق هذا النظام، وفتح جميع الدوائر الحكومية والبنوك 3 شفتات كل شفت 30% من الكادر #الغاء_حظر_ال7 .. — ارنستو وشرَّفتوا (@mohammad_adawi) April 16, 2021

٧٠ الف مصلي في القدس وحكومتنا خايفة من تجمع ٢٠٠ مصلي في مسجد !!! #الغاء_حظر_ال7 pic.twitter.com/QsCbgPelGM — احمد الزعبي (@AlzoubiAhmad90) April 16, 2021

ويقول مواطنون مشاركون في هذه الحملة إن الحظر المفروض حاليا أدى إلى آثار اقتصادية مدمرة على الأفراد الذي يمارسون أعمالا حرة والمؤسسات وأصحاب المشاريع الصغيرة، فضلا عن تأثيره النفسي البالغ على الناس، إذ فاقم الشعور بالعزلة والوحدة عند الكثيرين.

يعني موضوع تسكير البلد على الساعة 6 اشي كثير غريب ومو صح أبدًا، ما منه آي فائدة سوى الضرر النا كمواطنين واصحاب محلات تجارية والخ..

يا ريت تراعوا الناس شوي وفكونا من القرارات الغير مدروسة لإنه بكفي.#الغاء_حظر_ال7

الدنيا رمضان إرحموا العالم! — أنس الخالدي (@anas_khaldi) April 16, 2021

وتأتي هذه الحملة بعد تسجيل انخفاض في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا ونسبة الفحوص الإيجابية للفيروس في البلاد.

وشهد يوم أمس الجمعة الذي يفرض فيه حظر شامل منذ أشهر، عدة خروقات سجلها مواطنون بأدائهم صلاة الجمعة في ساحات عامة وشوارع في أكثر من محافظة.

ونقلت صحيفة ”الغد“ المحلية عن مصدر حكومي مطلع، قبل يومين، قوله إنه سيسمح للمواطنين بالحركة سيرا على الأقدام لأداء صلاة الجمعة القادمة في الـ 23 من الشهر الحالي، وضمن إرشادات وتدابير صحية منعا لانتشار فيروس كورونا.

وقبل ذلك صرح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، أنه قد يكون هناك قرار يتعلق بصلاة الجمعة خلال الأيام المقبلة.