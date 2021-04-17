تقرير: علماء مؤسسة كارنيغي يعترضون على بيع مبناها التاريخي في واشنطن إلى قطر

أثار قرار مؤسسة كارنيغي الأمريكية للعلوم Carnegie Institution for Science، ببيع مقرها التاريخي للفنون الجميلة في واشنطن، إلى حكومة قطر، ردود فعل اعتراضية لدى علماء وموظفي المؤسسة، الذين وصفوا قطر بأنها صاحبة ”سجل كئيب لحقوق الإنسان“، وطلبوا من الإدارة البحث عن مُشتر آخر.

خيانة للمبادئ الإنسانية

وكان رئيس كارنيغي، إريك إيزاك، أعلن في 2 أبريل / نيسان، أن المعهد باع المبنى إلى قطر مقابل مبلغ لم يكشف عنه؛ الأمر الذي جعل أكثر من 140 عالما وطالبا وموظفا في كارنيغي يكتبون إلى إيزاك ومجلس الأمناء، معترضين على الخطوة لدواع تتصل بما وصفوه بصورة قطر في أذهان العالم، وسجلها الكئيب في حقوق الإنسان، وهو ما يعني أن الصفقة خيانة للمبادئ والقيم الإنسانية، حسب ما نشرت ”مجلة العلوم sciencemag“ المرجعية.

ووصفت المجلة مبنى كارنيغي للفنون الجميلة بأنه أيقونة بُنيت عام 1908، وأضحت معلما في العاصمة على بعد 1.5 كيلومتر من البيت الأبيض.



ونقلت اعتراض أحد كبار العلماء في المركز بقوله: ”قطر ما هي إلا كمية غاز أُلقيت على نار مشتعلة“، ودعا الإدارة للبحث عن مشتر آخر للمبنى.

وكان الصناعي أندرو كارنيغي أسس المركز عام 1902 كمنظمة مستقلة مكرسة لزيادة المعرفة العلمية الأساسية. واليوم، يدير 53 عالما من كارنيغي مختبرات في خمسة مواقع. عدد موظفيها 400، وميزانيتها لعام 2021 تبلغ 87 مليون دولار.

لكن كتّاب الرسالة الاحتجاجية يقولون، إن البيع الوشيك للمبنى لقطر ”يخون قيم المؤسسة“. وكتبت إحدى الرسائل: ”تأسست كارنيغي لتطبيق المعرفة في تحسين البشرية. وبمعرفة سجل الحكومة القطرية لا يمكننا أخلاقيا الدخول في صفقة تجارية معها“.

ونقلت المجلة من تقرير وزارة الخارجية السنوي، الذي صدر الشهر الماضي، مجموعة ملاحظات سلبية، بينها سوء معاملة العمال الوافدين.

وحسب صحيفة واشنطن بيزنس جورنال، فإن قطر تخطط لاستخدام المبنى مقرا لسفارتها.

ولم تردّ السفارة على رسائل البريد الإلكتروني التي بعثتها ”مجلة العلوم“، تطلب فيها التعليق.