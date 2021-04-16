إشادة واسعة بسيدة كويتية تحتضن أطفالا مجهولي النسب

أشاد متابعون كويتيون كُثر، بعمل سيدة اتجهت لاحتضان أطفال من دور الرعاية وتربيتهم، والمساهمة في خلق الوعي لدى الأسر الحاضنة لأطفال مجهولي النسب الذين يواجهون تحديات اجتماعية كبيرة.

وخرجت السيدة وتُدعى زينة بدر بن عيسى في لقاء ببرنامج (حكاياهم) الذي يُعرض على شاشة التلفزيون الكويتي ويقدمه الإعلامي عبدالله بوفتين، للحديث عن تجربتها كأم في احتضان ثلاثة أطفال.

ولم ترزق زينة بأطفال إلا أنها اختارت احتضان ثلاثة أطفال مجهولي النسب، وشاركت في تسليط الضوء على قضية هؤلاء الأطفال والأسر التي تحتضنهم والعوائق الاجتماعية التي يتعرضون لها، والأساليب المناسبة للتعامل معهم على اختلاف أعمارهم.

زينه بن عيسى ”أم حاضنة“ لبرنامج #حكاياهم : الأطفال مجهولي الأبوين يشعرون بفراغ داخلي بسبب فقدان الأم@KwtTelevision pic.twitter.com/BeaQM1EzKB

— كويت نيوز (@KuwaitNews) April 15, 2021

وأشارت في حديثها إلى بعض العوائق التي يواجهها هؤلاء الأطفال، ومنها خوفهم من نظرة المجتمع إليهم، وعدم الكشف عن هوياتهم الحقيقية، لا سيما الكبار منهم؛ خشية نبذهم الاجتماعي وتحميلهم وزر آبائهم وأمهاتهم المجهولين.

وتملك زينة قناة على ”اليوتيوب“ تحمل اسم ”جذور“ الذي استوحته من فكرة تأثير التربة الصالحة في إنشاء جذور صحية وقوية، وتهدف من خلالها لنشر الوعي لدى الأسر الحاضنة لمراعاة أبنائهم المحتضنين وإعدادهم لمواجهة المجتمع وخلق القدرة لديهم على تغييره نحو الأفضل.

وايد حبيت حلقة زينة بن عيسى في البرنامج ١- شرحت فيها وجهة نظر الحاضنة

٢- كيفية التعامل مع الاطفال بعد احتضانهم من دور الرعاية

٣- تكلمت عن طبيعة الحياة بعد الاحتضان

٤- مخاوف الابناء المحتضنين والحلول

٥- تمنت حقوق اكثر للايتام♥️ 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/sOYMiSocWH — لولوهـ ج. البلوشي 🧠💭 (@Lulwa_AlBloushi) April 15, 2021



وأثنى المتابعون على زينة لاهتمامها بهذه الفئة ومحاولتها تسليط الضوء على قضيتهم، واصفين عملها بتربية أطفال مجهولي النسب وتوعية الأسر التي تحتضنهم بالإنساني، كما تم الثناء على الإعلامي عبدالله بوفتين الذي اختار هذا الملف للكشف عن معاناة هؤلاء الأطفال وأسرهم في مجتمع ينظر بعض أفراده إليهم بنظرة سلبية.

ما شاء الله عليها.. فلسفتها واطلاعها على موضوع الاحتضان وشلون خلت عيالها الي احتضنتهم مع المجتمع

لدرجه غيرت اسامي بعضهم بسبب التنمر بالمدرسه

شي مو عادي! https://t.co/kM902IFuIk

— مع حمد قلم (@7amadQalam) April 15, 2021

وتلجأ بعض الأسر في الكويت إلى تبني الأطفال مجهولي الأبوين، واحتضانهم من دور الرعاية الخاصة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث تجري تنظيم عملية ”الاحتضان“ في الكويت عن طريق لائحة وُضعت عام 1967، وتتولى مسؤوليتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

عندما تكون الإنسانية في قمتها♥️ pic.twitter.com/yerqKg0yIW

— أنوار الإبراهيم (@AnwarAAlibrahim) April 16, 2021



وفي عام 1977 صدر مرسوم بالقانون رقم 82 للسنة نفسها في شأن الحضانة العائلية، ليحدد شروط الاحتضان واختصاصات لجنة الحضانة العائلية وتنظيم عمليات الإلغاء أو صرف المساعدة المالية وأساليب المتابعة للأطفال المحتضَنين.

ووفقا للمادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ”يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس“.