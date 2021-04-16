رغم مواظبتهم عليها لسنين.. كويتيون يبدون ارتياحهم لغياب "الغبقات الرمضانية"

بات غياب العادات والتقاليد الرمضانية في الكويت، التي تم توارثها من الأسلاف والمحافظة عليها طيلة السنوات الماضية، والتي كانت تميز الشهر الفضيل في البلد الخليجي، أمرا معتادا وربما مرغوبا لدى البعض، بعد غياب هذه التقاليد للعام الثاني بسبب جائحة كورونا.

واعتاد الكويتيون طيلة الأعوام السابقة على إحياء هذه التقاليد والمحافظة عليها كتراث خاص بهم رغم مظاهر التطور التي شهدها البلد الخليجي، قبل أن يقوم الفيروس بتغييب هذه الطقوس بنسبة كبيرة، كونها تعتمد على التجمعات التي منعتها السلطات كإجراء لمواجهة الفيروس.

وبينما خيمت حالة الحزن والإحباط على الكويتيين في رمضان الماضي لحرمانهم من إحياء تقاليدهم، بدا الكويتيون هذا العام أكثر قبولا وتعايشا مع الوضع الجديد، بل وزاد عن ذلك شعور البعض بالراحة أكثر لغياب تلك التقاليد التي أثقلت كاهلهم ماديا واجتماعيا، وفق حديثهم.

ومن أبرز العادات الرمضانية لدى الكويتيين ”مائدة قريش“ و“الغبقات الرمضانية“ و“القرقيعان“، إضافة إلى مدفع الإفطار و“أبو طبيلة“ التي تعتمد جميعها على تجمعات منعتها الظروف الصحية الراهنة والحظر الجزئي.

وتعتبر ”الغبقة الرمضانية“ من أبرز هذه العادات التي غابت عن المشهد الرمضاني، وهي تجمع أفراد العائلة عقب صلاة التراويح في منزل واحد لتعزيز الروابط الأسرية، إلا أنها تجاوزت في السنوات الأخيرة حدود المنزل والعائلة لتشمل الأصدقاء وزملاء العمل وتقام في صالات وفنادق يتم حجزها مسبقا والإعلان عن موعدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الإعلامي المعروف حمد قلم، والذي شارك هذا العام بتقديم برنامج (مع حمد قصص)، من الذين أبدوا ارتياحهم في رمضان لغياب ”الغبقات الرمضانية“ التي كانت تتصدر صورها منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبَر قلم عن رأيه بتساؤل وجهه إلى متابعيه، حيث قال: ”ما تحسون رمضان أريح بدون غبقات؟“، لتأتيه إجابات كثيرة اتفق معظمها أن غياب الغبقات كان إيجابيا وليس سلبيا.

ما تحسون رمضان أريح بدون غبقات؟ — مع حمد قلم (@7amadQalam) April 15, 2021

وأيد المحامي ساري مواطنه الإعلامي حمد، قائلا إن غياب الغبقات ”قلل من التكاليف المادية والالتزامات الاجتماعية، وبات شهر رمضان خاصا للعبادة فقط“.

كثير من التكاليف "قلّت" وكثير من الالتزامات "انعدمت"

واحد من الرمضانات بعد التراويح يبدأ مشوار الالتزامات مابين "مواجيب" و "غبقات" وما ارجع الا ٢ بالليل الحين اريح حيل

شبه تفرغ للعبادة

بس خل تعدي فترة القرقيعان بدون هياط 😂 ويصير الوضع تمام👍🏼 — ساري 🇰🇼 (@Sary_q8) April 15, 2021

واتفق الإعلامي عبدالله بوفتين والإعلامية أسرار زكريا الأنصاري أن شهر رمضان من غير غبقات أكثر راحة.

جداً جداً جداً — عبدالله صبيح بوفتين (@AbdullahBoftain) April 16, 2021

وايد — أسرار زكريا الأنصاري (@Asrari) April 15, 2021

ورغم اتفاق معظم المتابعين أن رمضان من دون هذه ”الغبقات“ أكثر راحة واستقرار، فقد خالف البعض هذه الآراء، ورأى أن ”الغبقات“ هي سر رمضان وأنهم افتقدوا لهذه التقاليد والتجمعات.

لا طبعاً — عبدالوهاب الصانع (@Wahab_al9aNe3) April 15, 2021

لا مو اريح الا ملل — HA🤍 (@HAMJ29) April 15, 2021

ويمر رمضان على الكويتيين هذا العام كغيرهم من المسلمين في أجواء استثنائية وإجراءات مشددة تتعلق بساعات الخروج من المنازل وتوقيت صلاة التراويح التي تم تحديدها بربع ساعة فقط عقب صلاة العشاء مباشرة.