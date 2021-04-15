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تفاعل كبير مع برنامج الكويتي حمد قلم بعد تسليط الضوء على انتحار "البدون" زايد العصمي قبل سنة ونصف
تاريخ النشر: 15 أبريل 2021 6:34 GMT
تاريخ التحديث: 15 أبريل 2021 7:30 GMT

تفاعل كبير مع برنامج الكويتي حمد قلم بعد تسليط الضوء على انتحار "البدون" زايد العصمي قبل سنة ونصف

أثارت الحلقة الثانية من برنامج (مع حمد قصص) الذي يقدمه الإعلامي الكويتي حمد قلم، تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء، عقب تسليطه الضوء على قضية زايد العصمي، "البدون"

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المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

أثارت الحلقة الثانية من برنامج (مع حمد قصص) الذي يقدمه الإعلامي الكويتي حمد قلم، تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء، عقب تسليطه الضوء على قضية زايد العصمي، ”البدون“ الذي فارق الحياة منتحرا قبل عام ونصف العام.

وخلال لقاء مع ابنه عادل في حلقة بثت ثاني أيام رمضان على قناة (atv)، كشف الإعلامي حمد عن بعض تفاصيل حياة زايد العصمي والساعات الأخيرة له في الحياة.

وكشف الشاب ”البدون“ عادل زايد العصمي عن أوضاع عائلته المعيشية والأيام الأخيرة له مع والده الذي هزت حادثة انتحاره المجتمع الكويتي إثر تسجيل عدة حالات انتحار بين أبناء فئة ”البدون“ في السنوات القليلة الماضية.

وروى الشاب تفاصيل وضعهم المعيشي والصعوبات التي واجهها للبحث عن عمل كونه من فئة ”البدون“، موضحا ”أنه كان يقطن مع والده في البر، قبل أن يقرر الخروج من عند والده للبحث عن عمل يمكنه من استئجار منزل له ولوالده وعائلته“.

وأشار الشاب إلى أنه عمل في أحد المجمعات بنقل البضائع إلا أنه اختلف مع صاحب العمل بشأن المردود المادي، ثم عمل مزارعا بمردود قليل جدا، ثم عمل بإحدى الشركات، وجميعها كان يواجه فيها صعوبات ”كونه من البدون، إذ كان يتم رفضه من قبل أصحاب العمل، ولا يعطى أجره كاملا“.

وذكر عادل أن والده أبلغه قبل يوم بنيته الانتحار بسبب الضغوطات التي كان يواجهها، وبأنهما تواعدا على أن يلتقيا في اليوم الثاني إلا أنه انتحر قبل الموعد بساعات قليلة جدا.

وأكد عادل أن حادثة انتحار والده جعلت منه شخصا آخر مسؤولا عن أسرة؛ ما دفعه لفتح مشروع خاص به لتحسين وضع عائلته المعيشي عقب وفاة والده.

وأثنى عدد كبير من النشطاء على الإعلامي حمد بتسليطه الضوء على قضية زايد العصمي كونه من فئة ”البدون“ الذين تعتبر قضيتهم من القضايا الشائكة في الكويت منذ عشرات السنين.

 

 

 

وأقدم زايد العصمي وهو من مواليد (1968) على الانتحار، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، نتيجة ”الظلم والمعاناة“ التي أشار إليها في رسالة أخيرة وجهها إلى ابنه آنذاك وتداولها النشطاء على نطاق واسع.

 

 

 

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