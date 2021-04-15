تفاعل كبير مع برنامج الكويتي حمد قلم بعد تسليط الضوء على انتحار "البدون" زايد العصمي قبل سنة ونصف

أثارت الحلقة الثانية من برنامج (مع حمد قصص) الذي يقدمه الإعلامي الكويتي حمد قلم، تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء، عقب تسليطه الضوء على قضية زايد العصمي، ”البدون“ الذي فارق الحياة منتحرا قبل عام ونصف العام.

وخلال لقاء مع ابنه عادل في حلقة بثت ثاني أيام رمضان على قناة (atv)، كشف الإعلامي حمد عن بعض تفاصيل حياة زايد العصمي والساعات الأخيرة له في الحياة.

I am crying.. That's just what I can do

I'm sorry for you💔#زايد_العصمي pic.twitter.com/avAadrGdkc — shatha (@plotsht) November 5, 2019

وكشف الشاب ”البدون“ عادل زايد العصمي عن أوضاع عائلته المعيشية والأيام الأخيرة له مع والده الذي هزت حادثة انتحاره المجتمع الكويتي إثر تسجيل عدة حالات انتحار بين أبناء فئة ”البدون“ في السنوات القليلة الماضية.

وروى الشاب تفاصيل وضعهم المعيشي والصعوبات التي واجهها للبحث عن عمل كونه من فئة ”البدون“، موضحا ”أنه كان يقطن مع والده في البر، قبل أن يقرر الخروج من عند والده للبحث عن عمل يمكنه من استئجار منزل له ولوالده وعائلته“.

وأشار الشاب إلى أنه عمل في أحد المجمعات بنقل البضائع إلا أنه اختلف مع صاحب العمل بشأن المردود المادي، ثم عمل مزارعا بمردود قليل جدا، ثم عمل بإحدى الشركات، وجميعها كان يواجه فيها صعوبات ”كونه من البدون، إذ كان يتم رفضه من قبل أصحاب العمل، ولا يعطى أجره كاملا“.

عادل زايد: ما استلمت راتبي 3 شهور .. وبعد ما طالبته فيه سلمني 75 دينار فقط والاتفاق كان على 150..وقال لي "احمد ربّك اني موظفك، أنت بدون إثبات"#طب_وتخير#مع_حمد_قصص#البدون@7amadQalam pic.twitter.com/AYlkKQ1Evc — atv Kuwait 🇰🇼 (@atvkw) April 14, 2021

وذكر عادل أن والده أبلغه قبل يوم بنيته الانتحار بسبب الضغوطات التي كان يواجهها، وبأنهما تواعدا على أن يلتقيا في اليوم الثاني إلا أنه انتحر قبل الموعد بساعات قليلة جدا.

وأكد عادل أن حادثة انتحار والده جعلت منه شخصا آخر مسؤولا عن أسرة؛ ما دفعه لفتح مشروع خاص به لتحسين وضع عائلته المعيشي عقب وفاة والده.

وأثنى عدد كبير من النشطاء على الإعلامي حمد بتسليطه الضوء على قضية زايد العصمي كونه من فئة ”البدون“ الذين تعتبر قضيتهم من القضايا الشائكة في الكويت منذ عشرات السنين.

حمد…. المزح على جنب والضحك على جنب وكل شي على جنب. أحييك على طرحك لهذه القضية الانسانية الهامة في برنامجك. ألف تحية 👍👍👍👍 — دلع المفتي🎀 (@dalaaalmoufti) April 14, 2021

#مع_حمد_قصص

من رحم المعاناة يولد الانجاز

وابناء البدون منجزين ومبدعين رغم التقييد

برافو حلقة عن موسم كامل من الحلقات

شكرا حمد شكرا قناة العدالة لتسليط الضوء على قضية البدون pic.twitter.com/GqMhYq7PPe — 👑 ⓐⓢⓞⓞⓜ 👑 (@asoomkuwait) April 14, 2021

إنك تنتقي قضية حساسه مثل قضية البدون وتعطي عادل هذي المساحه الكاملة والفرصة والأريحية إنه يعبر عن معاناته وحزنه جدام الكل، هذي شجاعه منك ياحمد على هذا الطرح بطريقة ذكيه..

عادل الله يقويك انتَ مثال للرجل اللي يكبر بكفاح وعزة نفس وشال نفسه ولا مد ايده👏🏻❤️#مع_حمد_قصص @7amadQalam — هنادي الهاشمي (@H_hanadiiii) April 14, 2021

وأقدم زايد العصمي وهو من مواليد (1968) على الانتحار، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، نتيجة ”الظلم والمعاناة“ التي أشار إليها في رسالة أخيرة وجهها إلى ابنه آنذاك وتداولها النشطاء على نطاق واسع.