رمضان في المغرب.. طقوس تواجه تحديات "كورونا" (صور)

دأبت عائشة وهي سيدة مغربية على اقتناء حاجياتها من سوق ”درب عمر“ في مدينة الدار البيضاء، لتحضير أطباق متنوعة تُميّز المائدة المغربية في شهر رمضان.

ورغم التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على غالبية العائلات في المملكة، إلا أن طقوس استعداداتها لرمضان لم تتغير كثيرا، لأن هذا الشهر الفضيل يكتسي طابعا خاصا في البلاد.

طقوس خاصة

وتقول عائشة (55 سنة)، في حديثها مع ”إرم نيوز“، إنها اعتادت منذ سنوات طويلة على الاستعداد لاستقبال هذا الشهر أو ”سيدنا رمضان“ كما يسمونه في المغرب؛ من خلال إعداد حلوى ”الشبّاكية“ و“المخرّقة“ و“السفوف“ و“البريوات“، مؤكدة أن هذه الأصناف من الحلويات مُكلّفة؛ إلا أنها تبقى ضرورية وتضفي اجواء استثنائية داخل البيت المغربي.

وقالت عائشة: ”هذه الأجواء المميزة تذكرنا بأجواء الطفولة، وتدفعنا إلى اقتناء ما لذ وطاب من المأكولات؛ التي لم تتغير طريقة تحضيرها أو تقديمها منذ عقود رغم التطور الحاصل في المجتمع“.

وداخل كل بيت مغربي تجتمع النسوة في اليوم الأول من رمضان في اجواء حميمية لإعداد هذه الحلويات، وتحضير أطباق متنوعة.

وتشهد محلات بيع الحمص والعدس وغيرها من المنتجات التي تدخل في إعداد حساء ”الحريرة“ الشهير رواجا كبيرا؛ وتعبق الأسواق وممراتها بروائح التوابل والتمور وكذا الفواكه الجافة.

وبما أن ”الحريرة“ تحل ضيفة على موائد المغاربة إبان الشهر الفضيل، يكثُر الإقبال على اقتناء ”الزْلايْف“ وهي أوانٍ طينية تستعمل لشُرب هذا الحساء الذي يتوسط موائد الإفطار طيلة شهر رمضان.

وتتألق في هذا الشهر الأزياء التقليدية التي تتناغم مع الأجواء الروحانية في المملكة، إذ تتزين واجهات المحلات بأحدث الإطلالات، كما تفرض هذه الأزياء من قبيل الجلباب والقفطان و“البلْغة“ (نعل جلدي) نفسها في التجمعات العائلية، إذ تضفي رونقاً خاصاً.

وخلال هذا الشهر تنشط أيضاً العديد من المهن الموسمية التي يتخذها المغاربة مصدرًا للرزق.

عرض وافر وتحديات كورونا

ويقول محمد (45 سنة) وهو صاحب محل لبيع المنتجات الرمضانية في سوق ”درب عمر“ في العاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء، إن الطلب على المنتجات الغذائية المرتبطة بعادات المغاربة خلال رمضان يرتفع بشكل لافت، مشدداً على أن العرض يفوق الطلب ويلبي حاجيات المواطنين من شتى الطبقات.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، قد أكدت في وقت سابق أن وضعية التموين الراهنة والمرتقبة خلال شهر رمضان تتميز بعرض وافر ومتنوع يلبي حاجيات المواطنين بكافة أقاليم المملكة من مختلف المواد والمنتجات الأساسية.

وأضاف محمد في حديثه مع ”إرم نيوز“ أن ”بعض الأسر تعاني كثيراً جراء تراجع دخلها بسبب تداعيات الجائحة، ورغم ذلك تحرص على اقتناء كميات لا بأس بها من هذه المنتجات لإعداد السلطات والمقبلات والحلويات“.

ويرى محمد أن ”القرار الحكومي القاضي بمنع التجوال الليلي في شتى ربوع المملكة خلال رمضان، سيضر ببعض الفئات التي تنتظر هذا الشهر ازدهار مبيعاتها من قبيل أصحاب محلات الخياطة التقليدية، وأرباب المقاهي والمطاعم، والفضاءات الترفيهية“.

وقبل الجائحة، كانت هذه المحلات تضطر إلى تمديد أوقات عملها إلى وقت الفجر لتلبية طلبات الزبائن، لكن بموجب قرار حكومي تم إصداره الأسبوع الماضي ستتوقف جل الأنشطة وتحركات المواطنين عند الساعة الثامنة مساء.

وعادة ما ترتفع وتيرة صلة الرحم خلال هذا الشهر الفضيل، إلا أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي الجائحة ستحرم المغاربة من تلك العادة.

وللمرة الثانية على التوالي؛ ستغيب صلاة التراويح عن مساجد المملكة بفعل التدابير الحكومية الرامية إلى منع التجمعات في الفضاءات المغلقة ما خلف استياء في نفوس المواطنين.