رمضان ثان في ظل كورونا.. قيود صحية ومخاوف من ارتفاع الإصابات

بدأ شهر رمضان، يوم الثلاثاء، في الكثير من الدول الإسلامية، للسنة الثانية على التوالي، في ظل جائحة كوفيد-19، التي حصدت أرواح نحو 3 ملايين شخص حول العالم.

وسيمضي المسلمون شهر رمضان، هذا العام أيضا، في ظل قيود صحية ومخاوف من ارتفاع الإصابات.

وأعلنت السلطات السعودية، في وقت سابق من هذا الشهر، منع الاعتكاف والإفطار والسحور الجماعي في المساجد خلال شهر رمضان.

كما أعلنت أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيسمح لهم وحدهم بتأدية مناسك العمرة اعتبارا من بدء شهر رمضان.

وفي مصر، أكثر دول العالم العربي تعدادا للسكان مع أكثر من مئة مليون نسمة، ينطلق شهر رمضان الثلاثاء، وقد انشغل سكان القاهرة بالقيام بمشترياتهم تحضيرا لهذا الشهر الكريم مهملين وضع الكمامات أو التباعد الاجتماعي. وعرضت الكثير من المتاجر فوانيس رمضان في الأحياء.

وفي تونس، حيث مر شهر رمضان العام الماضي وسط الإغلاق العام، اضطرت الحكومة هذه السنة إلى العودة عن قرار تمديد حظر التجول ليبدأ عند الساعة 19:00، وفرضته اعتبارا من الساعة 22:00 بسبب موجة احتجاجات.

وقالت سميرة خليفي (45 عاما)، إنه ”عادة بعد الصوم نذهب إلى المدينة القديمة في تونس وإلى بلدة سيدي بوسعيد نتنزه ونتبادل الدعوات ويركض الأولاد في الشارع، لكن هذه السنة لن يتسنى لنا سوى القيام بجولة قصيرة. سيكون الأمر حزينا“.

وفي المغرب اتخذت إجراءات قبل فترة قصيرة لمناسبة شهر رمضان، منها تمديد حظر التجول ومنع الاحتفالات والتجمعات.

في حين يحل شهر رمضان على سوريا بعد شهر من دخول النزاع الدامي فيها عامه العاشر، فيما تشهد البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ اندلاعه، مع تسارع تدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار في السوق السوداء، وارتفاع الأسعار بمعدلات قياسية، وأزمة محروقات حادة باتت حتى تحد من القدرة على التنقل في مناطق سيطرة الحكومة.

ولم تعلن الحكومة السورية عن أي إجراءات جديدة، وسمحت وزارة الأوقاف بإقامة صلاة التراويح ضمن المساجد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، من خلال التعقيم والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في سوريا إلى استغناء عائلات كثيرة عن عادات رمضانية، مثل شراء معمول الفستق الحلبي.

وقال كيان محسن، وهو رب لعائلة مؤلفة من 6 أفراد: ”كنا نستمتع بعادات شهر رمضان وطقوسه الخاصة، لكن اليوم همومنا أكبر منا، ونحن مضطرون لمضاعفة ساعات عملنا كي نستطيع مواكبة حاجات رمضان الأساسية“، مضيفا على سبيل المثال: ”كنا نشتري الناعم، أكلة حلو شعبية رمضانية، كل يوم، لكن هذه السنة ربما نتمكن من شرائه مرة واحدة في الأسبوع“.

وفي عمان أكدت ريما قبلان ”بالتأكيد رمضان لن يكون مثل السنوات السابقة، لا لقاءات عائلية ولا صلوات في المساجد كما في السابق، ولا خيام رمضانية ولا موائد رحمن ولا سهر وسحور في الشوارع حتى ساعات الصباح الباكر“.