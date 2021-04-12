اقتراح نيابي بإعدام السحرة والمشعوذين يثير جدلا في الكويت

تقدم عضو مجلس الأمة الكويتي فايز الجمهور باقتراح بإضافة مادة جديدة للقانون رقم 16 لسنة 1960، يتعلق بمن يزاول أعمال السحر، مطالبا فيه بإعدام السحرة والمشعوذين وتشديد العقوبات على من يلجأ إليهم.

ونص الاقتراح على معاقبة من يباشر أعمال السحر باستعمال طرق احتيالية ووسائل تخالف الشريعة الإسلامية بالإعدام، ومعاقبة من يلجأ لمن يمارسون أعمال السحر بقصد إيقاع الأذى بالغير بالحبس خمس سنوات وغرامة 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأثار هذا الاقتراح جدلا في الكويت بين النشطاء على اختلاف خلفياتهم الفكرية، بين من أثنى على النائب، ومن انتقد تسليطه الضوء على هذه القضية ومطالبته بحكم إعدام السحرة وترك قضايا أخرى ذات أهمية بالنسبة للكويتيين.

وكان الناشط الإسلامي عبد الرحمن النصار ممن أثنى على الاقتراح النيابي، معتبرا أنه سيكون ”رادعا لكل فاسد يعمل على دمار الأسر“.

النائب فايز الجمهور يقترح إعدام «السحرة».. و5 سنوات حبس أو 10 آلاف غرامة لمن يستعين بهم بارك الله فيك بوغنام على هذا الاقتراح الذي سيكون رادعا لكل فاسد يعمل على دمار الأسر @fayezaljumhour — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) April 12, 2021

وقال الناشط حجري الجبيري: ”بارك الله فيك بوغنام على هذا الاقتراح الذي سيكون رادعا لكل فاسد يعمل على دمار الأسر دائما سباق لفعل الخير ما هو غريب عليه هذا الشبل من ذاك الأسد الكل يعرف مواقف غنام الجمهور المشرفه“.

النائب فايز الجمهور يقترح إعدام «السحرة».. و5 سنوات حبس أو 10 آلاف غرامة لمن يستعين بهم بارك الله فيك بوغنام على هذا الاقتراح الذي سيكون رادعا لكل فاسد يعمل على دمار الأسر دائمأ سباق لفعل الخير ماهو غريب عليه هذا الشبل من ذاك الاسد الكل يعرف مواقف غنام الجمهور المشرفه — حجري الجبيري بو محمد (@Hajari52) April 12, 2021

على الجانب الآخر، انتقد نشطاء وأكاديميون الاقتراح الذي وصفوه بـ ”اقتراح العصور الوسطى“، مطالبين النواب بالتركيز على قضايا أخرى كقضية التركيبة السكانية وقضايا المرأة وغيرها من الملفات.

وقالت الأكاديمية شيخة الجاسم ”أهلا بالعصور الوسطى .. بس شنقول حالك حال من اقترح إعدام المسىء“.

أهلاً بالعصور الوسطى .. بس شنقول حالك حال من اقترح إعدام المسيء 👎🏼 https://t.co/S2FIoPS2f9 — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) April 12, 2021

واقترح الدكتور رائد بهبهاني مستهزئا بإنشاء محكمة للسحرة على نمط محكمة الوزراء المعنية بمحاكمة الوزراء.

اقترح انشاء "محكمة السحرة" نفس "محكمة الوزراء" .. https://t.co/7DCzd1HH33 — Raed Behbehani |رائـد بـهـبـهـاني (@rsbehbehani) April 12, 2021

بدورها انتقدت المحللة السياسية والكاتبة سلوى سعيد الاقتراح، قائلة: ”حلينا كل مشاكلنا لم يبق سوى حرق الساحرات كما فعلت الكنيسة في القرون الوسطى، سياسة بص العصفورة“.

حلينا كل مشاكلنا لم يبقى سوى حرق الساحرات كما فعلت الكنيسة في القرون الوسطى، سياسة بص العصفورة🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/dfUsVwS2vc — Salwa Saeed 🇰🇼 (@Salwa_S_Sa) April 12, 2021

وبحسب تقارير محلية، تنتشر أعمال السحر والشعوذة ”المحرمة شرعا“ في الكويت لا سيما في أوساط النساء، في ظل عدم وجود قانون رادع يجرم ويغلظ العقوبة بحق من يقدم على هذا الفعل.