الكويت تسمح بصلاة التراويح في المساجد لكن بشروط

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين السماح بإقامة صلاة التراويح في المساجد للرجال ولمدة 15 دقيقة بعد صلاة العشاء مباشرةً، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها لمواجهة فيروس ”كورونا“.

وقرر مجلس الوزراء وفق بيان نشره مركز التواصل الحكومي الاستمرار بإغلاق المساجد بعد كل صلاة ومنع الاعتكاف وإقامة المحاضرات والدروس وغيرها.

ومنع المجلس إقامة موائد الإفطار والسحور في المساجد والأماكن العامة والخاصة والاكتفاء بتوزيع الوجبات دون تجمع، وحث المجلس من لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا على أداء الصلاة في المنازل.

وفرضت الكويت منذ خمسة أيام حظرا جزئيا من الساعة السابعة مساء حتى الخامسة صباحا، على أن يستمر الحظر حتى 22 من الشهر الجاري، مع تحديد مواعيد للتسوق في الجمعيات والمشي، بشرط الالتزام بالضوابط الصحية.

وتجاوزت إصابات كورونا في الكويت 247 ألف إصابة، توفي منهم أكثر من 1400 شخص منذ بداية انتشار الوباء، في حين بلغ عدد من تلقوا اللقاح حتى الآن قرابة 700 ألف شخص منهم مواطنون ووافدون.