فيديو مؤثر لإنقاذ حياة طفلة فلسطينية مختنقة

أظهر مقطع فيديو متداول لحظات مؤثرة لإنقاذ طفلة فلسطينية من الموت إثر اختناقها نتيجة انسداد مجرى التنفس، وسط ذهول وفزع والديها.

ووفق وسائل إعلام محلية، نجح طبيب داخل المركز الصحي في بلدة قباطية بمدينة جنين الفلسطينية، بإنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر سنة وأربعة أشهر، كانت برفقة والديها، بعد إصابتها بانسداد في مجرى التنفس.

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وبحسب موقع ”وكالة سوا الإخبارية“، تم إنقاذ الطفلة بعد أخذها إلى طبيب يُدعى مجاهد نزال، في وقت متأخر من الليل.

وكان ”نزال“ قد أوضح عبر حسابه على فيسبوك أن والد الطفلة أتى إليه مذعورًا، وكان يصرخ بأن طفلته ”ماتت، ماتت مخنوقة“، وأن“البنت لا تتحرك“.

https://www.facebook.com/mujahed.nazzal.58/posts/1173478006429701

وكتب الطبيب الفلسطيني:“الثانية فجرًا إلا 10 دقائق.. كان يومًا شديدًا ومرهقًا .. ما قدرت أستنى أصل البيت عشان أرتاح .. نمت على أحد الأسِرَّه وغفيت للحظات.. حسيت فيه صراخ و صياح، الموت جاي لعندي.. ركضت وأنا نائم.. الصراخ لسه ما وعّاني، كثير أفكار، وخربطات، و تهيُؤات برأسي، والموت بعده مسيطر.. حسيت رأسي بده يفقع.. عيناي لسه ما فتَّحتا.. ما عندي لسه القدرة إنُه استوعب إيش إللي قاعد بصير.. الأب يصرخ بصوت مبحوح:“ماتت، ماتت مخنوقة..مشااان الله..مااااااتت“.

https://www.facebook.com/eremnewsme/posts/5304602396280981

وتابع:“حملت الطفلة بلا وعي و لا إدراك.. حملت جثة طفلة تبلغ من العمر سنة وأربعة أشهر.. حملتها و لهون وقف قلبي .. مدّدتها على إيدي اليمين، ووجهها لتحت، وضربتها مرة وراء الثانية براحة إيدي الثانية على منتصف ظهرها، لحظة وبكت الطفلة.. ووقتها أنا صحيت“.