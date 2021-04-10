اعتقال 31 إيرانيا في حفل مختلط جنوب إيران

قال مسؤول بمحافظة خوزستان جنوب إيران، اليوم السبت، إن السلطات الأمنية اعتقلت 31 فتاة وشابا خلال إقامتهم حفلا مختلطا بمدينة ”معشور“ ذات الغالبية العربية التي تعرف بالفارسية بـ“ماهشهر“.

وأعلن وكيل النيابة العامة بمدينة معشور، مهدي محمدي في حديث لموقع ”عصر جنوب“ الذي يغطي شؤون محافظة خوزستان، أنه ”تم اعتقال 31 فتاة وشابا خلال إقامتهم حفلا مختلطا في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة“، مضيفاً أن ”هؤلاء الأشخاص اعتقلوا في أحد المقاهي في ميناء معشور“.

وأوضح محمدي أنه ”تم إغلاق المقهى أيضاً الذي أقيم فيه الحفل المختلط“، مشيرا إلى أنه ”تم رفع دعوى قضائية ضد المعتقلين الذين خالفوا الأعراف وأقاموا حفلا ليليا“.

وتحظر السلطات في إيران إقامة الحفلات المختلطة حتى في المنازل، حيث تقوم بمداهمة أماكن إقامة مثل هذه الحفلات واعتقال المشاركين فيها، ويتعرض هؤلاء للجلد وفق ما يراه القاضي.