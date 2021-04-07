المغرب يعلن حظر التجوال الليلي خلال شهر رمضان

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، حظر التجوال الليلي خلال شهر رمضان المقبل، في جميع ربوع البلاد، وسط انتشار مقلق للسلالات المتحورة من فيروس كورونا بالمملكة.

وقالت الحكومة في بيان لها: إنها قررت ابتداء من أول شهر رمضان 1442 حظر التجوال الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة الثامنة مساء، إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.

وزاد البيان، موضحا أن القرار جاء ”تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية (حكومية) بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، خاصة مع ظهور سلالات جديدة بالبلاد“.

وشدد البيان على أن هذا القرار جاء أيضا ”في سياق تعزيز التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين، وآخذًا بعين الاعتبار الحركية الواسعة التي يعرفها النسيج المجتمعي المغربي خلال شهر رمضان المعظم، وفي إطار الحرص على أن يمر هذا الشهر الفضيل في ظروف صحية مناسبة تعكس رمزيته الدينية الكبرى“.