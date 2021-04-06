صينية تكتشف أن عروس ابنها هي ابنتها الضائعة منذ 20 عاما

اكتشفت امرأة صينية عند حضورها حفل زفاف نجلها الوحيد أن العروس هي ابنتها التي تركتها على الطرق وتخلت عنها قبل 20 عاما.

وذكرت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية أن مسنة صينية اكتشفت في حفل زفاف ابنها المقام في مقاطعة جيانغسو أن العروس هي ابنتها الضائعة منذ 20 عاما، وذلك من خلال ملاحظة وحمة في يديها ولدت الفتاة بها.

وأفادت العديد من التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الصينية أن السيدة توجهت لوالدي العروس وسألتهما بشكل مباشر هل العروس ابنتهما البيولوجية أم تبنياها منذ أكثر من 20 عاما؟ وشعر الوالدان بالصدمة لأنهما كانا يبقيان هذا الأمر سرا عن الجميع، ولكنهما كشفا أنهما عثرا على الفتاة على جانب الطريق وقررا أخذها وتربيتها منذ ذلك الحين.

وفور كشف الحقيقة أجهشت العروس في البكاء الشديد للقائها والدتها بعد هذه السنوات الطويلة، وأعربت عن سعادتها لتعرفها على والدتها البيولوجية، حيث كانت يائسة في العثور على أسرتها الأصلية يوماً ما.

وقالت العروس إن هذا اليوم هو الأسعد بالنسبة إليها أكثر من حفل الزفاف نفسه، فهي بحثت بنفسها لسنوات عديدة، ولكنها لم تتمكن من الوصول لأي معلومة.

وذكرت الصحيفة أنه بالرغم من اندلاع هذه الدراما العائلية فلم يتم إلغاء حفل الزفاف لأن العريس نجل السيدة هو ابنها بالتبني، وبذلك فهو ليس شقيق العروس ويستطيع الزواج منها.

وأضافت السيدة أنها لجأت للتبني بعد أن بحثت عن ابنتها وفقدت الأمل في العثور عليها.

ولم تكشف الصحيفة الظروف التي أدت لابتعاد هذه السيدة عن ابنتها، ولا عن ملابسات تركها لها، ثم معاودة البحث عنها.