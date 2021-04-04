مصر.. إحباط زواج طفلة في الصعيد ليلة زفافها

أحبط المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما بإحدى قرى محافظة المنيا في صعيد البلاد، في يوم زفافها.

وتلقى المجلس بلاغا، أمس السبت، عبر الخط الساخن 16000 من أحد المواطنين، يفيد بعزم أهل الطفلة (ن)، والتي تبلغ من العمر 15 عاما تزويجها، وأنه سيتم إتمام مراسم الزواج في اليوم نفسه.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الإدارة العامة التابعة للمجلس تحركت لنجدة الطفلة، فور وصول البلاغ، ونجحت في إفشال العرس.

وأوضحت السنباطي في بيان للمجلس، أنه تم التأكد من صحة البلاغ، وتمت إحالة الواقعة إلى الجمعية الشريكة بالمحافظة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا البلاغ.

وذكر المجلس، أن الطفلة كانت تستعد للزفاف وعلى يديها آثار الحناء، وجرى مقابلة أهل الطفلة (والدها ووالدتها) وتقديم جلسة إرشاد أسري لهما بأضرار زواج الأطفال.

وبعدها وقعت أسرة الطفلة، وكذلك العريس، إقرارا بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية، مؤكدة أنه سيتم المتابعة الدورية؛ لضمان عدم إتمام هذا الزواج في وقت لاحق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

يذكر أن ظاهرة زواج القاصرات منتشرة في محافظات مصر بشكل كبير، رغم وجود قانون يجرم زواج الفتيات تحت سن 18 عاما.

وتتصدر مصر قائمة الدول في زواج القاصرات على مستوى العالم، بحسب إحصائية رسمية متخصصة في الأسرة والطفل، ويرجع الخبراء ذلك لارتفاع مستوى الفقر وانخفاض مستوى التعليم.