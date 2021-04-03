هل تواجه العازبات في الكويت صعوبة في إجراء الفحوصات النسائية؟

تشتكي بعض المدونات العازبات في الكويت، بين الحين والآخر، من معاملة ”مهينة“ وصعوبة في تلقي العلاج لدى بعض الطبيبات؛ اللاتي يشترطن للكشف عليهن لإجراء الفحص النسائي، وجود عقد زواج.

ولا تقتصر هذه الشكاوى على العازبات بل شاركت فيها نساء متزوجات ومطلقات، زعمن ”أنه تم رفض الكشف عليهن وفحصهن داخليا قبل إبراز عقد الزواج“، مؤكدات أن حجة الطبيبات بالرفض هو ”الخوف على عذريتهن“.

وتصف هؤلاء المدونات -معظمهن من الطبقة المثقفة واللاتي يصنفن أنفسهن بـ ”النسوية“- طلب عقد الزواج ورفض فحص الأنثى من قبل الطبيبة، بـ ”المهزلة والإهانة والانتهاك لحقوقها“.

وتطرقت المهندسة رقية المطوع بداية إلى هذه القضية عبر حسابها في ”تويتر“، حيث أشارت إلى رفض إحدى الطبيبات إجراء فحص لها؛ بحجة ”أنها غير متزوجة، وأنهم بدولة إسلامية محافظة“.

وتستمر مهزلة مستشفيات أمراض النسا الدكتورة تقولي ماتقدر تسويلي فحص "محتاجته" لأني مو متزوجة، ولما قلتلها ماله شغل الزواج ليش ماقدر أسويه قالتلي لأن احنا "دولة إسلامية محافظة" — Ruqaya Al-Mutawa (@ru8aya_m) March 30, 2021

ولاقت تدوينة رقية تفاعلا واسعا من قبل ناشطات، أكد بعضهن التعرض لذات الموقف ورفض الطبيبة إجراء الفحص بدعوى ”الخوف على العذرية“ التي تعتبر من القضايا الحساسة في العالم العربي وترمز إلى ”شرف الفتاة“.

حتى وانا متزوجة مارضت الدكتورة تستقبلني وتشوف مشكلتي الا لما اييب لها عقد الزواج! https://t.co/2gyq7b9s3C — عائشة العبدالله (@aishaalabdullah) March 30, 2021

وأكدت الفنانة التشكيلية المعروفة شروق أمين، أنها اضطرت لأخذ عقد زواجها القديم، لتتمكن من إجراء الفحص لدى الطبيبة، بالرغم من أنها مطلقة، واصفة وضع نساء الكويت بسبب هذا الإجراء بأنه ”خطير“.

وضع خطر لكل نساء الكويت….انا وديت معاي شهادة الزواج القديمه عشان اسوي فحص..(وانا مطلقه….اخذي)..

shameful and disgusting@KUWAIT_MOH @Drbaselalsabah https://t.co/rTxqkD8rvG — Shurooq Amin (@shurooqamin) March 31, 2021

وقوبل طرح هذه القضية بردود فعل متباينة، بعضها طالب وزارة الصحة بالتدخل وإلغاء الشروط التي تمنع الطبيب من الكشف على العازبة خوفا على عذريتها، وبعضها الآخر شكك بكفاءة الطبيبة التي ترفض، مبينين ”أن هنالك طرقا أخرى للفحص لا تشكل أي خطر على النساء“.

نطالب وزير الصحة إلغاء هذه الشروط الغبية والتافهه صحة الناس أهم من أي شي ثاني — علي النبهان | Ali AlNaBHaN (@iSirFox) March 31, 2021

من صيغة الحوار يبن الطبيبة شنو مستواها العلمي وشنو ثقافتها وخريجة وين … واعتقد في كذا طريقة يمكنهم عمل الفحص وبدقة

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راجعي طبيبة تفهم طب — د عبدالله شمساه (أتيّتو) (@drshamsah) March 30, 2021

ويقولون ان المرأة العربية المسلمة لا تُختزل وتُقلص قيمتها الإنسانية لما بين رجليها! تقل قيمتها إن كانت ثيبا "سبق لها الزواج"، ولا يتم فحصها او معاينتها، علاجها ووقايتها من الأمراض خوفا على البكارة!

هل تستوعبون الكارثة!#حقوق_المرأة #حقوق_الإنسان #جيل_المساواة https://t.co/j6d4SW1Fi6 — Sara J Almukaimi (@salmukaimy) March 30, 2021

تهويل القضية

ويرى البعض أن هناك تهويلا للقضية من قبل بعض السيدات، وأنها ربما تكون حالات استثنائية، ومن غير المعقول أن يقوم الطبيب برفض علاج أي مريضة تحت طائلة القانون الذي يكفل العلاج للجميع.

ويقول عبدالعزيز اليحيى، نائب رئيس تحرير شبكة الحوادث: ”إن الطبيب قد يرفض إجراء بعض الفحوصات غير الضرورية إذا كان عمر الفتاة أقل من 21 عاما ويستدعي ولي أمرها، أما إن تجاوزت الفتاة السن القانوني فلا يحق للطبيب رفض العلاج؛ لأن ذلك يعرضه للمساءلة القانونية في حال تعرضت الفتاة لانتكاسة صحية“.

وأضاف اليحيى في حديث لـ“إرم نيوز“، أن الحالات التي ذكرتها الناشطات ”تفتقد للدليل القاطع لعدم ذكر اسم طبيب أو مستشفى محدد، وأن الإجراء السليم في حال رفض أي طبيب علاج غير المتزوجة هو تقديم شكوى لوزارة الصحة“.

وفي تعليق له حول القضية، يقول الدكتور محمد نايف العجمي، أخصائي السمنة وأمراض الوزن، إن ”القانون الجزائي في الكويت يحظر على الطبيب إجراء الفحص الذي يتطلب الدخول أكثر من المهبل، سواء للعازبة أو المتزوجة التي يتبين أن غشاء البكارة ما زال موجودا لديها“.

ويضيف الدكتور العجمي: ”إن هناك علاجات بديلة عن الفحص الداخلي تعطي نفس الدقة ويمكن الاستعاضة بها كالسونار ثلاثي الأبعاد والأشعة المقطعية بالصبغة الثنائية والأشعة المغناطيسية، وتكون أكثر أمانا على العازبة، متسائلا عن سبب إصرار الناشطات على الفحص الداخلي بالعين المجردة“.

ويرى العجمي أن ”هناك قنوات قانونية يفترض من الناشطات مطالبة ممثليهن بالبرلمان لتغيير القوانين بدلا من مطالبة الطبيب بخرق القانون“.

وتنص المادة (15) من الدستور الكويتي على أن الدولة ”تعنى بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة“.

كما تنص المادة (11) على أنه ”تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية“.

تطرق إعلامي سابق للقضية

ورغم الحديث الإعلامي النادر عن هذه القضية، فهناك من سبق وأشار إليها، ومنها قناة الـ (BBC) البريطانية الناطقة بالعربية، والتي أشارت في تقرير لها نهاية عام 2019، إلى القضية نقلا عن سيدتين عازبتين تم التحفظ على هويتهما.

وأكدت السيدتان أن طبيبات رفضنَ إجراء الفحص النسائي لهنَ بحجة ”الخوف على العذرية، وأن هناك تعميما من وزارة الصحة بهذا الشأن“.



ونقل التقرير عن طبيبة نسائية لم يكشف عن هويتها، أنها وخلال عملها الذي تجاوز ثلاثة عقود ترفض إجراء الفحص للفتاة العذراء؛ ”تجنبا لأي مشكلة لاحقة“، وهو إجراء أكدت الطبيبة ”أنه يتم اعتماده من قبل أطباء كُثر“.

وسبق أن تطرقت الكاتبة والناشطة الكويتية أروى الوقيان إلى هذه القضية، بمقال نشرته قبل نحو عام ونصف، بإحدى وسائل الإعلام الليبرالية، سردت فيه تجربة إحدى صديقاتها العازبات مع الفحص النسائي والتعامل الذي لاقته من الطبيبة.

وقالت الوقيان في مقال حمل عنوان (هل حق العلاج للعزباوات منقوص في الكويت؟): ”إن صديقتها التي تعاني من التهابات مزمنة، تعرضت لمعاملة مهينة من قبل الطبيبة في المركز الحكومي وكأنها (عاهرة)، وإن الطبيبة أكدت لها أن العلاج المسموح به هو التحليل والسونار لغير المتزوجات فقط“.

وأشارت الوقيان إلى أن المركز الذي توجهت إليه صديقتها ”قام بتعليق لوحة تشير لأهمية إحضار عقد الزواج للمراجعات، وإلا لن يتم أخذ أي عينة“.



وبينما يبرر الكثير أن رفض الفحص هو ”بتعميم من وزارة الصحة“، اعتبرت الوقيان أن ذلك تدخل من قبل الوزارة، بقولها ”تدخل الوزارة بالنشاط الجنسي والعذرية أو حتى احتمالية فحص أي مشكلة للعزباء يشكّل صدمة حقيقية للكثيرين، إذ تحولت من وزارة صحة إلى هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر“.

وفي محاولة للكشف عن موقف وزارة الصحة من هذه القضية، وإن كان هناك بالفعل تعميم على الأطباء بهذا الشأن للتشديد بقضية فحص العازبات، تواصلت ”إرم نيوز“ مع الوزارة لمعرفة الموقف الرسمي من هذه القضية، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة.