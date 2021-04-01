بلجيكا.. كذبة أبريل تستنفر الشرطة في بروكسل

كان الغرض من إعلان نُشر على فيسبوك عن حفل ضخم في متنزه ببروكسل، خلال العزل العام الذي تفرضه بلجيكا لاحتواء فيروس كورونا، أن يكون كذبة أبريل، لكنه دفع الشرطة وممثلي الادعاء للتحرك، بعد أن قال نحو 20 ألفا إنهم يعتزمون الحضور.

ووعد الإعلان الذي نشر في مارس آذار، باستضافة مجموعة من منسقي الأغاني ومشغلي الإسطوانات والمغني والمنتج كالفين هاريس وفرقة دافت بانك الفرنسية، رغم انفصال أعضائها، في متنزه بوا دو لا كامبر، أكبر متنزهات بروكسل، مساء اليوم الخميس.

ويجيء الإعلان عن الحفل بعد أن دخلت بلجيكا عزلا عاما ثالثا، تقتصر فيه التجمعات الخارجية على أربعة أفراد.

ووردت أنباء أن الشرطة أبلغت العامة بأنه لن يكون هناك حفل، فيما قالت الشرطة في تغريدة: ”لم يصدر تصريح بحفل، وستنتشر الشرطة بكثافة هناك“.

أما المدعون في بروكسل فقالوا، أمس الأربعاء، إن من لا يلتزمون بالتدابير الصحية سيواجهون إجراءات قانونية، وبدؤوا تحقيقا فيمن يقف وراء دعوة الفيسبوك.

وتدفق سكان بروكسل بالفعل على المتنزه، هذا الأسبوع، الذي ساده طقس مشمس. ومعظمهم سمع بالحفل ”الكذبة“.

وقالت جوليا فيراري طالبة المدرسة الثانوية، إنها ظنت أن عددا كبيرا من الناس سيأتون.

وأضافت: ”لكني أعتقد أن السلطات ستفعل كل ما في وسعها للتأكد من عدم حضور عدد كبير للغاية، ومن البداية.. ربما تغلق المتنزه“.