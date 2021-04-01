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وفاة الطبيب اليمني خالد نشوان مخترع...
تاريخ النشر: 01 أبريل 2021 13:04 GMT
تاريخ التحديث: 01 أبريل 2021 15:15 GMT

وفاة الطبيب اليمني خالد نشوان مخترع "نشوان باراسوند" متأثرا بكورونا

نعى نشطاء يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، الطبيب اليمني خالد نشوان مخترع جهاز "نشوان باراسوند"، والذي يعد من أشهر الأطباء في البلاد. وحاز خالد

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المصدر: فريق التحرير

نعى نشطاء يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، الطبيب اليمني خالد نشوان مخترع جهاز ”نشوان باراسوند“، والذي يعد من أشهر الأطباء في البلاد.

وحاز خالد نشوان على شهرة عالمية، بعد اختراعه جهاز (نشوان باراسوند) لتوسيع الشرايين المتصلبة دون تدخل جراحي، وذلك من خلال إصدار الموجات فوق الصوتية.

وأشار نشطاء ومنصات إخبارية إلى أن خالد نشوان، المقيم في العاصمة صنعاء، حيث تسيطر ميليشيات الحوثيين، توفي متأثر بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الناشط والأكاديمي هشام العامري: ”توفي الطبيب والمخترع اليمني الشهير خالد نشوان في صنعاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، الذي ينتشر في المدينة الخاضعة للميليشيا الحوثية، التي تحظر المكاشفة بإحصائيات الوباء“.

وعلق الصحفي اليمني صدام الكمالي على وفاة نشوان قائلا: ”خسارة موجعة تعرض لها اليمن والإنسانية قاطبة برحيل العالم والمخترع اليمني الدكتور خالد نشوان إثر إصابته بفيروس كورونا“.

وأضاف: ”الدكتور خالد اخترع جهاز (Nashwan Parasound) لمعالجة أمراض الشرايين دون تدخل جراحي وحصل على براءة اختراع وعدد من الجوائز والأوسمة الدولية.. رحمه الله رحمة واسعة“.

 

وعبر مغرد آخر عن حزنه قائلا: ”وترجل الفارس عن فرسه مبكرا.. حسبنا الله ونعم الوكيل وعظم الله أجر اليمن في وفاة الفارس الدكتور خالد نشوان. الفيروس اللعين لا يفرق بين أحد فكونوا على حذر“.

وحصل خالد نشوان على أكثر من 30 جائزة دولية، ولقب بمخترع العام سنة 2006، كما قلده الاتحاد العالمي للمخترعين وسام ”فارس المخترعين الدوليين“ باسم الجمهورية اليمنية.

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