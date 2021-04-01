وفاة الطبيب اليمني خالد نشوان مخترع "نشوان باراسوند" متأثرا بكورونا

نعى نشطاء يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، الطبيب اليمني خالد نشوان مخترع جهاز ”نشوان باراسوند“، والذي يعد من أشهر الأطباء في البلاد.

وحاز خالد نشوان على شهرة عالمية، بعد اختراعه جهاز (نشوان باراسوند) لتوسيع الشرايين المتصلبة دون تدخل جراحي، وذلك من خلال إصدار الموجات فوق الصوتية.

وأشار نشطاء ومنصات إخبارية إلى أن خالد نشوان، المقيم في العاصمة صنعاء، حيث تسيطر ميليشيات الحوثيين، توفي متأثر بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الناشط والأكاديمي هشام العامري: ”توفي الطبيب والمخترع اليمني الشهير خالد نشوان في صنعاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، الذي ينتشر في المدينة الخاضعة للميليشيا الحوثية، التي تحظر المكاشفة بإحصائيات الوباء“.

#صنعاء :وفاة الطبيب والمخترع اليمني الشهير #خالد_نشوان متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الذي ينتشر في المدينة الخاضعة للميليشيا الحوثية التي تحظر المكاشفة بإحصائيات الوباء

واخترع نشوان جهازا لتوسيع الشرايين المتصلبة بالموجات فوق الصوتية دون تدخل جراحي، وحاز الاختراع 30 جائزة دولية. pic.twitter.com/Lf4mL7244l — هشام العامري (@Hisham_Alamry) April 1, 2021

وعلق الصحفي اليمني صدام الكمالي على وفاة نشوان قائلا: ”خسارة موجعة تعرض لها اليمن والإنسانية قاطبة برحيل العالم والمخترع اليمني الدكتور خالد نشوان إثر إصابته بفيروس كورونا“.

وأضاف: ”الدكتور خالد اخترع جهاز (Nashwan Parasound) لمعالجة أمراض الشرايين دون تدخل جراحي وحصل على براءة اختراع وعدد من الجوائز والأوسمة الدولية.. رحمه الله رحمة واسعة“.

خسارة موجعة تعرض لها #اليمن والإنسانية قاطبة برحيل العالم والمخترع اليمني الدكتور #خالد_نشوان إثر إصابته بفيروس #كورونا.

الدكتور خالد اخترع جهاز (Nashwan Parasound) لمعالجة أمراض الشرايين دون تدخل جراحي وحصل على براءة اختراع وعدد من الجوائز والأوسمة الدولية.

رحمه الله رحمة واسعة. pic.twitter.com/DBIVERdCUG — صدام الكمالي Saddam Alkamali (@alkamali1985) April 1, 2021

وعبر مغرد آخر عن حزنه قائلا: ”وترجل الفارس عن فرسه مبكرا.. حسبنا الله ونعم الوكيل وعظم الله أجر اليمن في وفاة الفارس الدكتور خالد نشوان. الفيروس اللعين لا يفرق بين أحد فكونوا على حذر“.

و ترجل الفارس عن فرسه مبكراً 😞 حسبنا الله ونعم الوكيل و عظم الله أجر اليمن في وفاة الفارس الدكتور خالد نشوان. الفايروس اللعين لا يفرق بين أحد فكونوا على حذر#اليمن#خالد_نشوان pic.twitter.com/WAYCtJxqZ6 — ℬ𝒶𝓈𝓈𝒶𝓂 𝒜𝓁𝓌𝒶𝓇𝒶𝒻𝒾 (@Balwarafi) April 1, 2021

وحصل خالد نشوان على أكثر من 30 جائزة دولية، ولقب بمخترع العام سنة 2006، كما قلده الاتحاد العالمي للمخترعين وسام ”فارس المخترعين الدوليين“ باسم الجمهورية اليمنية.