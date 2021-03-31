فلسطينيون يستقبلون متعافيًا من كورونا بإطلاق كثيف للرصاص (فيديو) ‎

تداول نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسلحين فلسطينيين في إحدى قرى الضفة الغربية، وهم يطلقون الرصاص بكثافة في الهواء؛ احتفالاً بخروج متعافٍ من الإصابة بكورونا من المستشفى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، الذي تم تصويره في شوارع قرية كفر قليل التابعة لمدينة نابلس، حيث ظهر مسلحون وهم يطلقون النار في الهواء بشكل مكثف؛ للتعبير عن فرحتهم بخروج أحد المواطنين سالماً من المستشفى.

https://www.facebook.com/100133078445586/videos/1159231994516445/

وأشارت مصادر محلية إلى أن الشخص الذي تم إطلاق النار في الهواء ابتهاجاً بخروجه من المستشفى هو قيادي في حركة فتح يدعى طلعت صايل.

وتنتشر ظاهرة إطلاق النار في الهواء في المناسبات السعيدة والحزينة على حدا سواء، في فلسطين بشكل عام والضفة الغربية بشكل خاص.

ورغم التحذيرات التي تطلقها جهات عدة من خطورة استخدام السلاح في المناسبات الاجتماعية، والتي نتجت عنها حوادث مأساوية أدت لمقتل العديد من الفلسطينيين، إلا أن هذه الأصوات لا تلقى صدى لدى مستخدمي السلاح.