آلاف الهنود يحتفلون بمهرجان "الحب الأبدي" متحدين ارتفاع إصابات كورونا (صور)

تجمع آلاف الهنود للاحتفال بمهرجان ”هولي“ في البلاد، بالرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 60 ألف حالة.

وتعتبر هذه الأرقام هي الأعلى، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث وصل عدد الإصابات في البلاد إلى 11.91 مليون حالة، مع أكثر من 161 ألف حالة وفاة.

ويعتبر ”هولي“ مهرجان هندوسي قديم يحتفل بالحب الأبدي والإلهي لـ ”رادها وكريشنا“، ويُعرف أيضا باسم ”مهرجان الألوان“ و“عيد الربيع“.

ويشير الهندوس إليه باعتباره انتصارا للخير على الشر وموعد وصول الربيع ونهاية الشتاء، ويتم خلاله لقاء الآخرين وإصلاح العلاقات المتدهورة.

ويعتبر ذلك المهرجان أكثر مهرجانات الربيع شهرة، ويستمر لمدة ليلة ويوم، وتبدأ الاحتفالات، حيث يتجمع الأشخاص لأداء بعض الطقوس الدينية أمام النار والصلاة من أجل تدمير شرهم الداخلي، وفي اليوم الذي يليه، يقومون بالاحتفال عن طريق تلطيخ بعضهم بالألوان والمياه.

ويجتمع المحتفلون للغناء والرقص معا عن طريق الآلات الموسيقية ومشاركة الطعام وزيارة العائلة والأصدقاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الهند عن سلالة جديدة من فيروس ”كورونا“ مزدوجة التحور، وأشار الباحثون إلى أنها سريعة الانتشار وستجعل اللقاحات أقل فعالية.

واكتشف الباحثون السلالة الجديدة في عينات بعض المرضى في ولاية ماهاراشترا.