شرطي يصبح بطلا في الإمارات لموقفه مع مقيم سوداني

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي تحية خاصة إلى شرطي إماراتي تحول إلى بطل في البلاد بعد موقف من تجاه مقيم سوداني يدعى زين العابدين.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه في تويتر إن ”تقديم العون وحب الخير، قيم متجذرة في مجتمع الإمارات“.

واعتبر أن ”ما قام به أحمد حسن الحمادي من شرطة الشارقة، بموقفه الحميد مع قائد المركبة زين العابدين والذي عبر بكلمات طيبة عن تقديره ورده للجميل.. أنموذج يتكرر في هذه الأرض الطيبة“.

وأضاف ”أشكرهما، وأثني على كل من يخدم الناس بإخلاص ويمثل قيم مجتمعه.“

تقديم العون وحب الخير ، قيم متجذرة في مجتمع الإمارات، وما قام به أحمد حسن الحمادي من شرطة الشارقة، بموقفه الحميد مع قائد المركبة زين العابدين والذي عبر بكلمات طيبة عن تقديره ورده للجميل..نموذج يتكرر في هذه الأرض الطيبة، أشكرهما، وأثني على كل من يخدم الناس بإخلاص ويمثل قيم مجتمعه pic.twitter.com/JcdVeVfsra — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 28, 2021

وبحسب صحيفة ”البيان“ المحلية، فإن مركبة المقيم زين العابدين تعطلت في شارع بالشارقة، وعند وصول سيارة الشرطة للمساعدة أصر الرقيب أحمد الحمادي على مرافقة السيارة التي حملت مركبة المقيم إلى أن وصل بها إلى أحد الكراجات في عجمان، ثم سدد تكلفة النقل دون علم صاحب المركبة.

وذكرت الصحيفة أن زين العابدين يقيم بالإمارات منذ 25 عاما ويعمل مستشارا في دبي.

وبحسب ”البيان“، اعتبر زين العابدين صاحب المركبة أن ”ما قام به الرقيب الحمادي يعد أنموذجا مشرفا لعناصر الشرطة بالشارقة، كما يعد موقفا إنسانيا متميزا درج أهل الإمارات على القيام به“.

وتواصل مع قناة الشارقة ليروي بتأثر تفاصيل الواقعة.