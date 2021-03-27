على غرار فيلم "ساعة ونص".. قصة مأساوية لأم مصرية طردها ابنها لتستقل قطار الموت ( فيديو)

أثارت سيدة مصرية كانت تستقل أحد القطارين اللذين أسفر تصادمهما، أمس الجمعة، عن مقتل وإصابة العشرات من المصريين في محافظة سوهاج (جنوب)، تفاعلا واسعا مع قصتها الإنسانية التي تشابهت فصولها مع مشاهد تمثيلية في فيلم ”ساعة ونص“.

و“ساعة ونص“ فيلم دراما من إنتاج سنة 2012، استوحى قصته من واحدة من أبشع حوادث القطارات في مصر، المعروفة بحادثة العياط التي وقعت عام 2002، وراح ضحيتها المئات، أظهر الفنانة الراحلة كريمة مختار في دور الأم التي طردها نجلها، وترك معها ورقة يطالب فيها من يجدها بوضعها بدار للمسنين، لتكون إحدى ضحايا قطار الموت.

ووفق ما روته عقب نجاتها، فقد استقلت السيدة المدعوة ”سمرة“ القطار من محطة نجع حمادي بمحافظة قنا، هاربة من ظلم أحد أبنائها الذي طردها من البيت، قائلة إنها كانت متوجهة لتقيم بجوار ضريح السيدة زينب في العاصمة القاهرة؛ لأنها لا تجد لها مأوى بديلا.

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الحزن الذي رافق السيدة ”سمرة“ في رحلتها من محطة نجع حمادي قطعه ارتطام قوي لقطار 2011 المكيف بالقطار 157 الذي كانت تستقله، لتجد نفسها عالقة بين بقايا العربة المدمرة، ولترصدها كاميرا أحد الهواتف التي كانت تبث مشاهد مباشرة من الحادث وهي تستغيث.

نقلت الحاجة سمرة لمستشفى طهطا العام بسوهاج لتوقيع الكشف الطبي عليها والتأكد من صحتها، وهناك روت قصتها الحزينة والمؤلمة، لتقرر وزارة التضامن الاجتماعي توفير مأوى لها ومتابعة حالتها المعيشية.

يشار إلى أن الحادث وقع، أمس، بين قطاري ركاب في محافظة سوهاج، وأسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 165 آخرين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.