صينية تكتشف شقيقتها التوأم بعد 30 عاماً على تيك توك

ساهم موقع ”تيك توك“ الشهير في لم شمل شقيقتين توأمين بمحض الصدفة وبعد 30 عاماً.

قالت ”تشين كيكي“ (30 عاماً) إنها اكتشفت بالصدفة مؤخراً أن لها شقيقة توأما، وذلك عبر تيك توك المعروف في الصين باسم ”دوين “ Douyin.

ووفقا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، بدأت القصة عندما بعثت تشين بأول رسالة لـ ”شانج لي“، وظنت حينها أن ”تشين“ شخص محتال ينتحل شخصيتها، قبل أن تتحدثا عبر الفيديو، ما جعل الأمر أكثر حيرة وصادماً.

إذ قالت تشين: ”في أول محادثة فيديو لنا، بدا الأمر وكأنني أتحدث مع نفسي أو أنظر إلى المرآة“، كما قالت إنهما اكتشفتا أن لهما نفس تاريخ الميلاد وفصيلة الدم، كما تتشاركان في وجود شامة أعلى الحاجب الأيسر، ما أثار شكوكهما.

تقابلت السيدتان لأول مرة خلال الشهر الماضي، لتقتنعا أنهما شقيقتان توأمان وبحاجة للتأكد.

هذا وسألت تشين شانج ما إذا كان لديها شقيقات وقالت لها: ”عليكِ سؤال والديكِ كم عدد بناتهن“، كما قالت إنها أقنعت شانج بالتحدث مع والديها مع عرض صورتها عليهما حتى يريا الشبه الكبير بينهما.

وكانت المفاجأة عندما واجهت كل منهما والديها مؤخراً، لتكتشفا بأنهما توأمان حقاً وتم تبنيهما في مقاطعة ”غونغيي“ الصينية.

هذا وعلى الرغم من اعتراف آبائهما، تنوي ”تشين“ و“شانج“ إجراء فحص الحمض النووي لقطع الشك باليقين ولعدم وجود أوراق رسمية تثبت تبنيهما.