"شهريار الصعيد".. قصة مسن مصري تزوج 30 مرة ولديه 75 ابنا وحفيدا (فيديو)

كشف مواطن مصري يدعى ربيع أبو سنة، الملقب بـ“شهريار الصعيد“، عن زواجه 30 مرة، مبينا أن زوجته الأخيرة حامل في الشهر الثالث.

وقال أبو سنة، في لقاء تلفزيوني مساء الخميس، إنه يبلغ من العمر 71 عامًا، وتزوج للمرة الأولى وهو في سن 15 عامًا، وترك زوجته وسافر إلى ليبيا للعمل.

ولفت إلى أنه طلق زوجته الأولى بعد عودته من ليبيا، وتزوج ابنة عمه، ثم توالت الزيجات إلى أن وصلت 30 مرة.

وبين ربيع أبو سنة أنه أب لـ33 ابنا، ولديه 42 حفيدا.

وأشار إلى أن تعدد الزوجات أمر موروث في عائلتهم، حيث إن جده لأبيه تزوج 22 مرة، وجده لأمه 27 مرة.