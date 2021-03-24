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فيديو لمهندس عُماني يفاجئ بناته بعد...
تاريخ النشر: 24 مارس 2021 11:00 GMT
تاريخ التحديث: 24 مارس 2021 12:00 GMT

فيديو لمهندس عُماني يفاجئ بناته بعد غياب طويل يثير تفاعلا واسعا

أثار تصرف شخص قيل إنه مهندس بحري عماني، بعد مفاجأته بناته بحضوره كنادل في مطعم، بعد غياب أكثر من 133 يوما عن أسرته لظروف العمل، تفاعلا واسعا بين رواد مواقع

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المصدر: إرم نيوز

أثار تصرف شخص قيل إنه مهندس بحري عماني، بعد مفاجأته بناته بحضوره كنادل في مطعم، بعد غياب أكثر من 133 يوما عن أسرته لظروف العمل، تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله من قبل ناشطين وحسابات إخبارية، فتاتين صغيرتين أثناء تواجدهما في مطعم، بدا خاليا من الزبائن، في اللحظة التي ظهر فيها رجل يرتدي كمامة وقبعة، وقد أحضر لهما الطعام على أنه ”نادل“، لتكتشف الفتاتان أن النادل هو والدهما.

https://www.instagram.com/p/CMyy-b5FoYD/

وترددت الفتاتان قليلا من هول المفاجأة التي لم تتوقعاها، قبل أن تقتربا من والدهما، وتبادلاه العناق.

وتسبب المقطع المتداول بردود فعل متباينة بين مشيد بالفكرة.. ومشكك بتصرف الأب؛ معتبرا أن الأمر مجرد تمثيل.

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ولم يعرف مكان وزمان تصوير الفيديو تحديدا، كما لم يتم الكشف عن هوية المهندس، فيما لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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