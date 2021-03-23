السعودية.. امرأة تحتفل بطلاقها بطريقة غريبة (فيديو)

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة وهي تحتفل بطلاقها أمام منزل طليقها في السعودية ردود أفعال متباينة.

وبحسب مقطع الفيديو، تظهر السيدة أمام منزل طليقها وهي تطلق الزينة وزغاريد الفرح معلقة على مقطع الفيديو بعبارة ”وهاي على باب بيتهم وتطلقت يارب الفرحة يارب“ غنية تدل على فرحتها بالطلاق.

أردنية تحتفل بطلاقها أمام باب بيت طليقها الاكثر تفاعلًا بـ Tiktok مشوفها الويل الأخ!!😅 pic.twitter.com/ERgIbydxC4 — قيصر البغدادي (@h_jf83) March 23, 2021

وحول هوية السيدة، ذكرت حسابات إخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن السيدة مقيمة في السعودية وهي من الجنسية الأردنية، فيما تباينت ردود فعل متابعين على موقف السيدة بين مؤيد ومعارض.

وعلقت مغردة تحت اسم ”نور“: ”ابغض الحلال عند الله، لكن الله وحده يعلم حجم معاناتها اللي خلتها تفرح هذه الفرحة وتحتفل . الله يكتبلها الخير أينما كانت“.

فيما أيدت أخرى موقفها: ”ياعمررررري الله يتمم فرحتها على خير ماسوت الحركه ذي اللي واصلة معاها الحمدلله تحررت“.

وانتقدت ”أم سارة“ احتفال السيدة: ”مهما كان الطلاق ماهو شيء زين عشان تحتفل فيه ،وهذا يدل على نقص عندها“.

ولم يتسن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة.