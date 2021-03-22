السعودية.. "العنف الأسري" يتفاعل مع قضية "بنت المدينة"

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري في المملكة العربية السعودية، عن اتخاذه الإجراءات اللازمة بما يخص مناشدة فتاة بشأن تعرضها للعنف من قبل أسرتها.

وأكد مركز البلاغات عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، أنه ”إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تعرضت للعنف من قبل أسرتها، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة، وجاري التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الحماية اللازمة للحالة“.

اشارة الى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تعرضت للعنف من قبل آسرتها، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة وجاري التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الحماية اللازمة للحالة — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) March 22, 2021

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع التواصل ”تويتر“ مع هاشتاغ #انقذو_بنت_المدينه، حيث قاموا بنشر عدة رسائل لفتاة تتعرض للتعنيف من قبل والدها، وتناشد إنقاذها قبل أن يتم قتلها، فيما ذكرت إحدى الرسائل أن ”الفتاة استنجدت بأخيها والسلطات المعنية دون أن يجيبها أحد“.

وقالت إحدى متابعات قضية الفتاة، إن ”اسمها أماني وعمرها 17 عاما، وناشدت المساعدة، قبل أن يتم إغلاق هاتفها الجوال“.

وأضافت لاحقا: ”أنه تم التأكد مبدئيا من سلامة الفتاة بعد أن وصلت الشرطة إليها، لكن للآن لا يملكون أي تطمينات من قبل الفتاة ذاتها“.

بنات ببكي عطانا مشغول ومرات يقعد يرن ببكي مايرد الجوال رغم انها بالحمام تقدر ترد عشان نساعدها بس واضح مو معها ببكي اكيد فتحوا عليها يا عالم ساعدوها بنت زيها زيكم ساعدوها💔💔💔 #انقذوا_بنت_المدينه — hellokitty| ♀ (@roryx01) March 22, 2021

الحمدالله ياربي بس ننتظر اماني تنزل انها تمام ، عشان كذا لحد يتفلسف ويقول انها باقي تتعىْف الحين هي بالمركز ننتظر بس انها تنزل وتقول انها بخيرر !! #انقذوا_بنت_المدينه ❤️❤️ https://t.co/j8lmJdCfrh — hellokitty| ♀ (@roryx01) March 22, 2021

بناتت صارت بخير الحمدالله والدوريات والشرطه تجابوا معها مره شكراً لكم واحبكم ومبسوطه عشاني رفعت الترند هذا، وفخوره انكم ساعدتوني رغم ان نصنا مانعرف البنت ولا صحباتها😭😭💗💗💖🦋💗🦋🦋 #انقذو_بنت_المدينه — hellokitty| ♀ (@roryx01) March 22, 2021

#انقذوا_بنت_المدينه وصلنا رقمها ودقينا عليها ويعطينا مشغول!!! يعني الجوال يشتغل ومو معها وفجأه رد على صاحبتي صوت غريب واضح صوت رجال ساعدوها يا جماعه💔💔@bip_ksa pic.twitter.com/5urQiCNkVY — hellokitty| ♀ (@roryx01) March 22, 2021

وكانت تغريدات عبر حساب لفتاة، انتشرت وهي تناشد من خلالها المساعدة، إلا أن الحساب تم حذفه لاحقا.

ولا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.