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السعودية.. "العنف الأسري" يتفاعل مع...
تاريخ النشر: 22 مارس 2021 12:16 GMT
تاريخ التحديث: 22 مارس 2021 13:10 GMT

السعودية.. "العنف الأسري" يتفاعل مع قضية "بنت المدينة"

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري في المملكة العربية السعودية، عن اتخاذه الإجراءات اللازمة بما يخص مناشدة فتاة بشأن تعرضها للعنف من قبل أسرتها. وأكد مركز البلاغات

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المصدر: إرم نيوز

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري في المملكة العربية السعودية، عن اتخاذه الإجراءات اللازمة بما يخص مناشدة فتاة بشأن تعرضها للعنف من قبل أسرتها.

وأكد مركز البلاغات عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، أنه ”إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تعرضت للعنف من قبل أسرتها، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة، وجاري التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الحماية اللازمة للحالة“.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع التواصل ”تويتر“ مع هاشتاغ #انقذو_بنت_المدينه، حيث قاموا بنشر عدة رسائل لفتاة تتعرض للتعنيف من قبل والدها، وتناشد إنقاذها قبل أن يتم قتلها، فيما ذكرت إحدى الرسائل أن ”الفتاة استنجدت بأخيها والسلطات المعنية دون أن يجيبها أحد“.

وقالت إحدى متابعات قضية الفتاة، إن ”اسمها أماني وعمرها 17 عاما، وناشدت المساعدة، قبل أن يتم إغلاق هاتفها الجوال“.

وأضافت لاحقا: ”أنه تم التأكد مبدئيا من سلامة الفتاة بعد أن وصلت الشرطة إليها، لكن للآن لا يملكون أي تطمينات من قبل الفتاة ذاتها“.

وكانت تغريدات عبر حساب لفتاة، انتشرت وهي تناشد من خلالها المساعدة، إلا أن الحساب تم حذفه لاحقا.

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ولا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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