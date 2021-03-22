غضب في الأردن بسبب مقابلة مع "قاتل والدته"‎.. واتهامات بارتكاب "انتهاكات جسيمة"

شنّ خبراء قانونيون وإعلاميون أردنيون، يوم الإثنين، هجومًا حادًا على مقابلة أجريت مع متهم بقتل والدته وهو مكشوف الوجه، متحدثين عن وجود ”انتهاكات جسيمة“.

وأجرت منصة أردنية تقدم محتوى مصورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابلة مع متهم بقتل والدته، تحدث فيه عن حيثيات وتفاصيل الجريمة التي وقعت مؤخرًا.

وأجريت المقابلة داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو ما أثار انتقادات ضد السلطات الأمنية في الأردن.

وأكد مرصد مصداقية الإعلام الأردني ”أكيد“، أن المقابلة تشكّل ”انتهاكًا مهنيًا، جسيمًا عبر التأثير على سير العدالة، ومقابلة متهم لم تنته محاكمته بعد“.

ونقل المرصد عن أستاذ القانون والتشريعات الإعلامية، الدكتور صخر الخصاونة، قوله: إن ”نشر صورة المشتبه به في حالة ضعف إنساني، هي مخالفة أخلاقية، فالحق القانوني يشترط ألا تمس الصورة بالكرامة الشخصي“.

وأضاف الدكتور الخصاونة: أنه ”بموجب القواعد المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة للموقوفين، فإنه يجب عدم تعريضهم إلى كاميرات الصحفيين؛ لضمان عدم الإساءة إلى كرامتهم“.



غضب شعبي

وأثارت المقابلة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من قال إنه لا يجوز الكشف عن هوية الجاني بهذه الطريقة المعلنة، وبين من ذهب إلى أن الهدف من المقابلة هو توعية الناس بخطر المخدرات، لكن الطريقة كانت غير موفقة.

وكتب أمجد صفوري، قائلا: ”من أساسيات العمل الصحفي والإعلامي، الموازنة بين المحتوى والمصلحة المتحققة من النشر … فيجب أن تحقق المادة الصحفية والإعلامية فائدة من نشرها، دون أن تكون للاستعراض“.

وأضاف: ”من البديهي في عملنا أن نبتعد عن أسلوب الاستعطاف، واستدراج المشاهدين بالمشاعر (وغالبها مشاعر زائفة إلا من رحم ربي)، فمن رغب بإظهار مشاعر الحزن والبؤس، فعليه بالدراما وليبتعد عن الإعلام“.



وكتب خالد محمد عبر حسابه الخاص على ”فيسبوك“ معلقًا على الفيديو: ”استغلوا طيبه وجهل القاتل وعملوا المقابلة والمذيع عامل فيها كونان.. المفروض تنمسح المقابله كامله، رغم بشاعة الفعل الذي قام فيه القاتل، إلا أنه مش منطق هيك مقابلة ومبين عليه الشخص مسكين وغشيم ومبتلى .. الله يهدي الجميع ولا يبتلينا يا رب“.

أما مؤيد شراب فعلق: ”اللي استغربته السماح لوسيلة إعلامية بلقاء شخص لم تنته محاكمته لليوم.. ما بعرف يعني..واللي قابلوه لا التلفزيون الرسمي ولا قناة محلية أخرى!! بعيدًا طبعًا عن الأسلوب المصطنع والسطحي والمقرف للمذيع“.

وتساءلت رابعة العواملة عن سبب موافقة الأمن العام على إجراء المقابلة، قائلة: ”هل أعطى الأمن العام صفة الشرعية المُطلقة للفيس بوك، ومنحه شهادة ميلاد بعد بث مقابلة قاتل والدته من داخل السجن على الفيس، وليس من خلال وسائل إعلام أردنية مرخصة قائمة“.



وكانت جريمة قاتل والدته، قد هزت الشارع الأردني الأسبوع الماضي، بعد أن قتل المجرم والدته الستينية، بواسطة أداة حادة في منطقة ماركا الشمالية، شرقي العاصمة عمان.