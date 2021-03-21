العمانيون يحتفون بظهور نادر لزوجة السلطان هيثم بن طارق ‎(صور)

احتفى العمانيون اليوم الأحد بظهور نادر لزوجة السلطان هيثم بن طارق، ودشنوا وسمًا حمل اسم ”#السيدة_الجليلة“.

وزارت عهد بنت عبدالله البوسعيدية زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق يوم الأحد مركزا لرعاية الأطفال، بمناسبة يوم الأم.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن ”السيدة الجليلة حرم جلالة السُّلطان تتفضل بزيارة تفقدية لمركز رعاية الطفولة التابع لوزارة التنمية الإجتماعية بولاية السيب للاطلاع على الخدمات وبرامج الرعاية الأسرية التي يقدمها المركز للأطفال الأيتام“.

«حضن الوطن» السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم جلالة السلطان المعظم حفظهما الله ورعاهما pic.twitter.com/C2nbyVcI5w — «شؤون سلطانية» (@Shuoon_Royal) March 21, 2021

ولقي الظهور النادر لزوجة السلطان هيثم بن طارق أو كما يطلق عليها ”السيدة الجليلة“ استحسانا كبيرا لدى العمانيين، الذين احتفوا بزيارتها إلى مركز لرعاية الأطفال، وعبروا عن حبهم لها.

ودشن رواد منصات التواصل الاجتماعي وسمًا حمل اسم ”#السيدة_الجليلة“ نشروا من خلاله صورا للزيارة، وعبارات تظهر مدى حفاوتهم بالظهور النادر لزوجة السلطان.

وتفاعلت وزيرة التنمية الاجتماعية في السلطنة، ليلى النجار مع زيارة ”السيدة الجليلة“ لدار رعاية الأطفال، مؤكدة بأنها زيارة مثمرة ولفتة كريمة لأطفال المركز.

وقالت النجار في تغريدة لها ”تشرفنا اليوم بالزيارة الكريمة لـ #السيدة_الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم جلالة السلطان المعظم -حفظها الله ورعاها-، زيارة مثمرة ولفتة كريمة لأطفال المركز في #يوم_الأم، حفظ الله أم الوطن وأدام عليها الصحة والعافية والعمر المديد“.

تشرفنا اليوم بالزيارة الكريمة لـ #السيدة_الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم جلالة السلطان المعظم -حفظها الله ورعاها-، زيارة مثمرة ولفتة كريمة لأطفال المركز في #يوم_الأم، حفظ الله أم الوطن وأدام عليها الصحة والعافية والعمر المديد. https://t.co/WUhlCeCzik — ليلى النجار (@laila_alnajjar) March 21, 2021

ووصف مدونون ”السيدة الجليلة“ بأنها أم الوطن، متمنين لها السلامة والعافية في حياتها، فيما اعتبرها آخرون بأنها ”الأمومة الحانية والحضن الدافئ لمن فقد الأم“.

كما لقيت صورة ”السيدة الجليلة“ وهي تعانق طفلا في المركز الذي زراته، استحسانا وقبولا كبيرين، حيث أبدى رواد منصات التواصل الاجتماعي إعجابهم الكبير بما اعتبروه العفوية الصادقة تجاه الأطفال.

يذكر أن ”السيدة الجليلة“ عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، زوجة سُلطان عمان هيثم بن طارق ولدت في محافظة مسقط لأسرة عريقة يعود نسبها من والديها لأحمد بن سعيد البوسعيدي مؤسس الدولة البوسعيدية.

ووالدها هو عبدالله بن حمد البوسعيدي وكيل وزارة سابق في وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ومحافظ مسندم السابق.

وتلقت زوجة الساطن تعليمها العام بمراحله المختلفة في مدارس السلطنة، ثم أكملت دراستها الأكاديمية خارج السلطنة في تخصص علم الاجتماع الذي كان وما زال واحدا من أبرز اهتماماتها.