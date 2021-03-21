وفاة فينيس جودة أول وزيرة للبحث العلمي في مصر

توفيت الدكتورة فينيس كامل جودة، وزيرة البحث العلمي الأسبق في مصر، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 86 عاما، بحسب بيان لوزارة التعليم العالي.

ونعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ”ببالغ الحزن والأسى، المرحومة جودة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان“.

وتعد الراحلة أول سيدة في مصر يتم منحها درجة الدكتوراة في العلوم من الجمعية الملكية في إنجلترا، كما تعد السيدة الوحيدة في مجال البحث العلمي التي تم تكريمها من قبل ثلاثة رؤساء جمهورية، وهم: جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسني مبارك، كما أنها أول سيدة تشغل منصب وزيرة البحث العلمي، في 1993، ولمدة أربعة أعوام.