السيسي يطالب بتشريع مستقل لمنع زواج الأطفال (فيديو)

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، مجلس النواب بسرعة إصدار قانون لمنع زواج الأطفال، مشددا على ضرورة أن يكون تشريعا مستقلا وينص صراحة على السن القانوني للزواج.

وقال السيسي خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، إنه ”كلف وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان في وسائل المواصلات العامة، لإحكام أمن وسلامة المرأة في كافة المواصلات العامة والخاصة، إضافة إلى تكليفه البنك المركزي بدراسة كيفية القضاء على التمييز القائم على الجنس، فيما يتعلق بالقروض للمرأة“.

وأضاف أن ”قضية انفصال الأزواج، أمر صعب على الجميع، وأن قانون الأحوال الشخصية ليس كل شيء“، متسائلا: ”هل نحن مستعدون لتوفير مناخ مناسب للطفل والطفلة في الأسر التي انفصلت“.

وأردف: ”مش عاوز أقول إنها مش قضية خطيرة، بل قضية خطيرة، إزاي نقلل ما أمكن من أثر ذلك على الطفل والطفلة، صدقوني الأب اللي بيلوم قدام بنته أو ابنه على أمه، أو الأم اللي بتلوم زوجها أمام ابنها أو ابنتها، صدقوني بتعمله أول شرخ حقيقي في شخصية الطفل ده، الاختلاف بين الزوج والزوجة والانفصال ممكن يحصل، الطفل الصغير اللي بتقولوله كلام مش طيب هيبقى راجل والبنت هتبقى ست“.

ولفت السيسي إلى أن ”شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، تواصل معه حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده الأزهر، موجها إليه التحية على ما توصل له الأزهر حول هذا المشروع“، مؤكدا أن ”كل مؤسسات الدولة حريصة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازن للأم والأب، ويكون فيه مصلحة الناس طبقا للتطور الذي يحصل في المجتمع“.