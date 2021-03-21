هند القحطاني تشكر أميرًا سعوديًا في أول فيديو بعد وفاة والدها

تعرّضت السعودية هند القحطاني، لهجوم من قبل عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، متهمين إياها بالسعي لحصد المزيد من المشاهدات والمتابعين، من أجل الشهرة والقيام بالإعلانات.

جاء ذلك، إثر بثّ القحطاني، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على ”سناب شات“ هو الأول منذ وفاة والدها، بحسب المتابعين.

ووجّهت القحطاني في الفيديو، الشكر لكل من قام بتقديم واجب العزاء لها ودعمها، وقالت القحطاني: ”أخص بالشكر أمير منطقة عسير. صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على تقديمه واجب العزاء لأسرتي في خميس مشيط، ومن قبل ذلك اهتمامه بوالدي وزيارته له عدة مرات باستمرار، قبل وفاته“.

وتابعت: ”الموت علينا حتما محتوما يأخذ منا أهالينا وأعزاءنا، فقدنا عزيزًا على قلوبنا، ولكنه لا يغلى على ملك الملوك ذي الجلال والإكرام، اللهم ارحم والدي، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، والهمنا الصبر والسلوان“.

وكانت هند القحطاني، أعلنت يوم الإثنين الماضي، عن وفاة والدها عبدالهادي القحطاني، وهو من خميس مشيط في منطقة عسير، وقد مارس طوال حياته مهنة التعليم، إضافة إلى الإمامة.

وتوفي والد الفاشينيستا السعودية، عن عمر 80 عامًا، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، وفق ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار نبأ وفاة والد هند القحطاني، ردودًا كثيرة تضمنت الشماته؛ ما أثار تعليقات غاضبة، وردودًا واسعة جدًا على مواقع التواصل الاجتماعي، في المملكة والخليج.