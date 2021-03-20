الأكراد يحتفلون بعيد النوروز في إقليم كردستان (فيديو)

يحيي الأكراد في إقليم كردستان، مساء اليوم السبت، عيد النوروز، الذي يوافق يوم غد الأحد، وذلك من خلال جملة فعاليات، أبرزها إيقاد شعلات النيران في الأماكن المرتفعة.

و يعتبر النوروز عيدا قوميا يحتفل به الأكراد في جميع أنحاء العالم، وفي كردستان العراق يعتبر عيد النوروز مناسبة رسمية، إذ تعطل كل الجهات الحكومية والأهلية اعتبارا من 21 آذار/ مارس ولمدة أربعة أيام، ويتم إيقاد شعلة نوروز في كل المدن الكردية، التي تسمى شعلة كاوة الحداد.

وشهدت مناطق الإقليم، اليوم السبت، تجمعات واسعة للمواطنين، الذين خرجوا إلى المتنزهات، والأماكن المرتفعة مثل الجبال، وأوقد بعضهم شعل النيران، استعدادا ليوم غد.

وترتاب الحكومات في تركيا وسوريا، بشأن تلك الأعياد، حيث كانت تمنعها وتضيق على المشاركين فيها، لكن الحال في إقليم كردستان العراق هو الأفضل بين الشعوب الكردية في المنطقة، التي تعاني تضييقا من حكوماتها.

وقال رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني: إن ”نوروز هو العيد القومي المجيد ورمز انتصار وانبعاث وتحرر الشعب الكردي، وهو سنة وبداية جديدتان، وكما هو دائما يلهمنا الأمل ويبعث فينا القوة والعزم. لنقم جميعا، مع هذه البداية الجديدة، بمراجعة أنفسنا والاتعاظ من أخطاء الماضي، ولنكن رحماء متسامحين“.

وأضاف في بيان أصدره: ”لغرض حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية ومشاكل العراق عموما، نشدد على أن إقليم كردستان سيكون عونا ومساعدا، وسيبذل كل جهد من أجل تحقيق الاستقرار والسلم ومستقبل أفضل للبلد. یجب أن یدرك الجمیع جيدا أن حل مشاكل إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية، هو المفتاح للأمان ولاستقرار وتقدم العراق“.

وبرز خلاف بشأن عيد النوروز، فيما إذا كان عيدا قوميا أو دينيا، لكن الأكراد منحوه طابعا قوميا، وخاصة في العصر الحديث، إذ بات حدثا سنويا يؤكدون من خلاله على هويتهم ومطالبهم وحقوقهم القومية والسياسية، في كل من تركيا وإيران والعراق وسوريا.