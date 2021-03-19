السعودية.. أمير الباحة يهنئ "محارب السرطان" بحصوله على الدكتوراة

تلقَّى ”محارب السرطان“ السعودي، الدكتور حمد بن جروان، اتصالًا هاتفيًا من أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، هنأه خلاله على حصوله على درجة الدكتوراة، وهو تحت وطأة المرض.

وقال بن جروان:“‏تلقيت الآن اتصالًا هاتفيًا من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، شكرًا سمو الأمير كنت الأب، والداعم، والمحفز، منذ بداية الدراسة إلى الآن، وكما عهدناك داعمًا للجميع“.

وأضاف:“سعيد جدًا بهذا الاتصال الذي يجسد روح التآلف بين القيادة والشعب“.

وكان مقطع فيديو نشره بن جروان، حقق مليون مشاهدة عبر حسابه الخاص على ”تويتر“، راويًا معاناته مع السرطان.

وكتب في التغريدة التي لقيت رواجًا، وصدىً واسعًا:“‏يوم مناقشة الدكتوراة كان حلمًا عظيمًا، وصعبًا جدًا، غُربة، وسرطان، ودراسة، وعلاج، ورغم ذلك كان هذا اليوم من أعظم الأيام بحصولي على الدكتوراة من سرير المرض، يوم عظيم، وفرحة عظيمة“.

وأضاف:“ما أعظم عطايا الرب، وما أعظم أقداره، كل شيء تيسَّر مقابل مرض فقط، الحمد لله.. قاتلوا من أجل أحلامكم وستصلون“.