"نور الرياض".. فنانات سعوديات يقدن أول احتفالية عالمية لفنون الضوء

تستعد فنانات ينتمين لأجيال مختلفة في السعودية، لقيادة احتفالية عالمية لفنون الضوء، ستشهدها العاصمة الرياض بعد أيام، في خطوة ترسخ الحياة الاجتماعية الجديدة التي سادت في المملكة، خلال السنوات القليلة الماضية.

وكشف القائمون على الفعالية التي تحمل اسم ”نور الرياض“، أن تسع فنانات سعوديات، بينهن: إيمان الجبرين، ولولوة الحمود، وهما اسمان معروفان على نطاق عالمي، في مجال الفن والرسم التشكيلي، ستشاركان في الفعالية، بجانب فنانين عالميين من 20 دولة.

وبرزت أسماء الفنانات السعوديات، اللاتي سيشاركن في الفعالية بأعمال فنية من تصميميهن أو رسمهن، بجانب فنانين معروفين من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وهولندا، وتشيلي، والفلبين، والصين، واليابان، وفرنسا، ودول أخرى.

وتنطلق فعالية ”نور الرياض“ خلال الفترة من 18 مارس/آذار الجاري، حتى 3 إبريل/نيسان المقبل، وتستمر على مدى 17 يومًا، حيث تتضمن عرضًا لأعمال فنية تفاعلية، تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بمدينة الرياض، بمشاركة كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة في العالم.

وتشتمل احتفالية ”نور الرياض“ على 60 عملًا فنيًا، تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، وعدد من أشكال الفن الخفيف.

وتشارك في الفعالية الدكتورة إيمان الجبرين، الفنانة والكاتبة والأستاذة المساعدة لتاريخ الفن بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، والفنانة رنيم زكي فارسي، الخبيرة في المشهد الفني السعودي بعملها ”نور على نور“.

كما تشارك في ”نور الرياض“، الفنانة لولوة الحمود، المولودة عام 1967، والحاصلة على درجة الماجستير في الفن من جامعة ”سنترال سانت مارتينز“ للفنون في لندن، بجانب عدد من الجوائز الدولية عن مشاركاتها وأعمالها الفنيّة التي بيعت بعضها في مزادات عالمية، مثل ”كريستيز“.

وتقدم الفنانة مها ملوح، المولودة عام 1959، تجربتها الفنية في ”نور الرياض“، من خلال الاعتماد على الأقمشة المزخرفة الملونة، والعمارة النجدية القديمة، وهما أهم عنصرين يميزان أعمالها الفنية التي عُرضت في عدة معارض داخل وخارج السعودية.

وتشارك الفنانة منال الضويان، المولودة عام 1973، في الاحتفالية لتعرض أعمالها التي تعكس تجارب اجتماعية، كاللقاءات المباشرة مع حالات الظلم الاجتماعي، ومخاض الذاكرة والنسيان، ومع ذلك، كما يعمل القائمون على الاحتفالية، فإن أعمالها تحفز باستمرار على الإبداع، وتثير المسائل المتعلقة بالهوية والمشاركة، لاسيما بين النساء في جميع أنحاء العالم.

جيل من الفنانات الشابات

وتنتمي الفنانة نجود السديري المولودة عام 1994، لجيل من الفنانات الشابات التي استفدن من التحولات الثقافية والاجتماعية في البلاد، فهي فنانة ومهندسة معمارية تقيم في مدينة الرياض، وتتراوح أعمالها الفنية بين الرسم والمنحوتات المنسوجة وتركيبات الوسائط المتعددة.

فيما ولدت الفنانة مروة المقيط، عام 1981، وتتميز أعمالها الفنيّة بالتقاطها وإبرازها لتفاصيل الحياة اليومية الدقيقة والمهمة وغير المألوفة، حيث تعتمد أعمالها الفنية التي عرضت في عدة دول، على تسليط الضوء على آليات الاتصال، وتحديد الفجوات ونقاط الغموض في العلاقات، وذلك من خلال توظيف مجموعة واسعة من التقنيات والإدراك والوعي، حيث توجه الدعوة إلى جمهورها، وتلفت انتباههم إلى فترات التوقف في التفاعل البشري.

وتطمح الفنانة دانا عورتاني المولودة عام 1987، من خلال أعمالها التي عُرضت في العديد من الدول، إلى إعادة إحياء الهندسة التقليدية وأنماط التصنيع التاريخية، وذلك بالاعتماد على الحرف التقليدية والممارسات الحرفية، وتتبع العديد من الأساليب والوسائط، بما في ذلك: الأداء، وإضاءة المخطوطات المعقدة، وفنون الباركيه، والخزف، والتطريز، وإعداد الأصباغ.

وتقدم الفنانة سارة أبو عبدالله، المولودة عام 1990، أعمالًا تعتمد على تجميع عناصر وروابط غير مترابطة معًا، وتحويلها إلى بادرة أمل ومنفذ لسرد جديد باستخدام الفيديو والتركيب والشعر والصور والمحادثات، ومن خلال ابتكار أعمال بالاعتماد على الوسائط المتعددة.

وتُعد ”نور الرياض“ أولى فعاليات برنامج ”الرياض آرت“ الذي أطلقته السعودية عام 2019، وتستهدف من خلاله تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح، يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

وسيتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بالأعمال الفنية المعروضة عن قرب، في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسيين للاحتفالية في كلٍ من مركز الملك عبدالله المالي، ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

ويصاحب المعرض عددًا من ورش العمل، وجلسات النقاش، والجولات، والعروض، وبرامج التطوع، والفعاليات السينمائية والموسيقية، والأنشطة الترويحية والتوعوية المناسبة، لكافة أفراد الأسرة.