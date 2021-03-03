تفاعل واسع مع فيديو مؤثر لوداع عائلة سعودية عاملة منزلية

تفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو مؤثر لوداع عائلة سعودية عاملة منزل في أحد مطارات المملكة.

وبحسب التعليقات المصاحبة للفيديو، فقد عملت العاملة الآسيوية لدى العائلة السعودية أكثر من 33 عاما، وبدت العائلة خلال الفيديو متأثرة لحظة وداع العاملة في المطار.

وداع لعاملة منزلية عملت لدى هذه العائلة السعودية مدة ٣٣ عاماً

هكذا يكون الوفاء و حسن المعاملة ♥️ pic.twitter.com/rE8l3UIqIC — Adnan Al-Sadah (@AdnanSadah1) March 3, 2021



وعلق تركي العيادة على الفيديو: ”صورة حية لمجتمعنا الرائع ولله الحمد“.

صورة حية لمجتمعنا الرائع ولله الحمد — تركي صالح العياده (@Turki_AlEyidah) March 3, 2021



أما صاحب حساب خالد فقال: ”الله يجزاهم خير ياليت راحت لأهلها وهي بصحة بدون كرسي متنقل“.

الله يجزاهم خير ياليت راحت لأهلها وهي بصحه بدون كرسي متنقل — خالد (@BhuoT3) March 3, 2021



كما تساءل المعلق ناجي الحرازي: ”جميل هذا المشهد المؤثر لوداعها، لكن ألم يكن من الأروع والأجمل أن تتقاعد هذه السيدة في السعودية أو تمنح حق الإقامة وكفالة نفسها إن هي أرادت ذلك، بعد سنوات الخدمة الطويلة هذه ؟؟“.

جميل هذا المشهد المؤثر لوداعها ، لكن ألم يكن من أروع والأجمل أن تتقاعد هذه السيدة في السعودية أو تمنح حق الإقامة وكفالة نفسها إن هي أرادت ذلك ، بعد سنوات الخدمة الطويلة هذه ؟؟ — NAJI HARAZI (@najiharazi) March 3, 2021



وقالت معلقة أخرى: ”أصبحت جزءا من الفرحة والسعادة والعطف داخل البيت، هي مشاعر لا تصدق ولا تُشترى“.

وشهد المجتمع السعودي عدة قصص إنسانية وثقتها الكاميرات أثناء وداع عائلات سعودية لعاملات منازل قضين عقودا في العمل بالسعودية، وتداولها نشطاء على نطاق واسع.