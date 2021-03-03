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تفاعل واسع مع فيديو مؤثر لوداع عائل...
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تفاعل واسع مع فيديو مؤثر لوداع عائلة سعودية عاملة منزلية

تفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو مؤثر لوداع عائلة سعودية عاملة منزل في أحد مطارات المملكة. وبحسب التعليقات المصاحبة للفيديو، فقد

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المصدر: إرم نيوز

تفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو مؤثر لوداع عائلة سعودية عاملة منزل في أحد مطارات المملكة.

وبحسب التعليقات المصاحبة للفيديو، فقد عملت العاملة الآسيوية لدى العائلة السعودية أكثر من 33 عاما، وبدت العائلة خلال الفيديو متأثرة لحظة وداع العاملة في المطار.

 


وعلق تركي العيادة على الفيديو: ”صورة حية لمجتمعنا الرائع ولله الحمد“.

 


أما صاحب حساب خالد فقال: ”الله يجزاهم خير ياليت راحت لأهلها وهي بصحة بدون كرسي متنقل“.

 


كما تساءل المعلق ناجي الحرازي: ”جميل هذا المشهد المؤثر لوداعها، لكن ألم يكن من الأروع والأجمل أن تتقاعد هذه السيدة في السعودية أو تمنح حق الإقامة وكفالة نفسها إن هي أرادت ذلك، بعد سنوات الخدمة الطويلة هذه ؟؟“.

 


وقالت معلقة أخرى: ”أصبحت جزءا من الفرحة والسعادة والعطف داخل البيت، هي مشاعر لا تصدق ولا تُشترى“.

وشهد المجتمع السعودي عدة قصص إنسانية وثقتها الكاميرات أثناء وداع عائلات سعودية لعاملات منازل قضين عقودا في العمل بالسعودية، وتداولها نشطاء على نطاق واسع.

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