السعوديون يودعون يحيى كوشك.. أول غواص كشف أسرار بئر زمزم المقدس

ودع سعوديون نشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يحيى كوشك، ابن مدينة مكة المكرمة، الذي كان أول من غاص في بئر زمزم المقدس، وكشف أسراره ومقتنياته، قبل أن يؤلف كتابا عن تلك التجربة الفريدة التي خاضها في المكان المقدس عند المسلمين.

ونعت عائلة وأقارب وأصدقاء، كوشك، المهندس السعودي الذي رحل عن عمر ناهز الـ 80 عاما، قبل أن ينضم عدد كبير من أبناء المدينة المقدسة، ومدونون من مختلف دول العالم الإسلامي، في تدوين عبارات الوداع المؤثرة.

إنا لله وإنا إليه راجعون… انتقل الى رحمة الله عمي الغالي د. م. يحيى حمزة كوشك، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/HLzav33SME — نبيل كوشك Nabeel Koshak (@nkoshak) March 1, 2021

وكتب الصحفي السعودي، حسين شبكشي في نعي كوشك: ”وفاة المهندس الكبير د. يحيى كوشك إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك. مكتبه من أوائل مكاتب الاستشارات الهندسية. نزل ببدلة الغوص في بئر زمزم في بداية الثمانينيات الميلادية لإجراء بعض المتطلبات الفنية فيه. وكانت له اهتمامات بالطاقة والطب البديل. رحمه الله“.

وفاة المهندس الكبير د. يحيى كوشك إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك.مكتبه من أوائل المكاتب الاستشارات الهندسية.نزل ببدلة الغوص في بئر زمزم في بداية الثمانينات الميلادية لإجراء بعض المتطلبات الفنية فيه.وكانت له اهتمامات بالطاقة والطب البديل.رحمه الله — حسين شبكشي (@husseinshoboksh) March 1, 2021

وقال المغرد رضوان بخش في وداع مواطنه كوشك: ”رحم الله المهندس يحيى كوشك وأسكنه فسيح جناته.. أول من غاص في أعماق زمزم وأول من اطلع على منابعه بالعين المجردة.. أول من كشف عن تاريخ تجاوز ٥٠٠٠ سنة من عملات ومقتنيات وأوانٍ وفضيات وغيرها الكثير في هذا البئر الذي لو كان عمله الوحيد لكفاه .. رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان“.

رحم الله المهندس يحيى كوشك وأسكنه فسيح جناته .. اول من غاص في اعماق زمزم واول من اطلع على منابعه بالعين المجردة .. اول من كشف عن تاريخ تجاوز ٥٠٠٠ سنة من عملات ومقتنيات واواني وفضيات وغيرها الكثير في هذا البئر الذي لو كان عمله الوحيد لكفاه .. رحمه الله واسكنه فسيح الجنان. pic.twitter.com/1WczLYaLd4 — رضوان بخش (@radwanbaksh111) March 2, 2021

وشاركت الأكاديمية السعودية، ثريا العريض في نعي كوشك، وكتبت: ”رحم الله المهندس الدكتور: يحيى بن حمزة كوشك، قائد الفريق الذي قام بتنظيف #بئر_زمزم عام 1399هـ، وهو مؤلف كتاب #زمزم. و غفر له وتقبله في جواره. عظم الله أجر الوطن وسائر أهل الفقيد وذويه ومحبيه وألهمهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

انتقل إلى رحمة الله مساء هذا اليوم المهندس الدكتور: يحيى بن حمزة كوشك، قائد الفريق الذي قام بتنظيف #بئر_زمزم عام 1399هـ، وهو مؤلف كتاب #زمزم.

رحمه وغفر له وأسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/HLCrjeFynj — قبلة الدنيا | مكة المكرمة (@makkawicom) March 1, 2021

وقاد يحيى حمزة كوشك، فريق تنظيف بئر زمزم قبل نحو أربعة عقود، قبل أن يوثق تلك التجربة في كتاب شرح فيه ما شاهده من أسرار البئر المباركة في تلك المهمة، حيث أوضح مصادر الماء الضارب بعيدا في عمق التاريخ.

وقام يحيى في مهمته تلك، بدراسة تعقيم ماء زمزم بواسطة الأشعة فوق البنفسجية، التي ضمنها كتابه الشهير: ”زمزم طعام طعم وشفاء سقم“.

وكان يحيى رجل أعمال معروف في مكة التي ولد فيها، وهو مهندس حاصل على درجة الدكتوراة في العلوم الهندسية عام 1988، عمل مهندسا مدنيا بوكالة وزارة الداخلية لشؤون البلديات، ثم وكيلا لأمانة العاصمة المقدسة للشؤون الفنية، ثم مديرا عاما لمصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الغربية.

وأسس مكتب العمارة والهندسة للاستشارات الهندسية والتصميم والإشراف، وعضو في العديد من الجمعيات واللجان الهندسية المحلية والدولية، وبينها عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وله العديد من الدراسات المتعلقة بقنوات المياه ومجاريها في مكة المكرمة وبعض مدن المملكة.