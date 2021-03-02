العريس حضر بمروحية.. ضبط 300 حضروا حفل زفاف بالأردن مخالفين "إجراءات كورونا" (فيديو)

ضبطت الأجهزة الأمنية الأردنية، يوم الثلاثاء، 300 شخص حضروا حفل زفاف بمدينة الزرقاء شمالي شرق العاصمة عمان، في مخالفة لأوامر الدفاع، بشأن إجراءات الوقاية من فيروس كورورنا.

ونقلت قناة ”رؤيا المحلية“ عن محافظ الزرقاء حجازي عساف، أن الأجهزة المختصة ضبطت العريس الذي أقام حفل زفافه داخل مزرعة في منطقة بيرين بالزرقاء، وكان العريس قد حضر إلى الحفل بطائرة مروحية.

وأكد محافظ الزرقاء أنه تم تحويل العريس إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لتحويله إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مبينًا أن البحث جار عن مالك المزرعة.

فيديو متداول لــ عريس اردني يصل عبر طائرة مروحية خاصة إلى مكان أقامة حفل زفافه بداخل مزرعة في منطقة بيرين في الاردن .. pic.twitter.com/CdopqKPDCC — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 2, 2021

من جانبه، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إنه جرى اليوم توديع شخص اقام حفل زفاف (عريس ) مخالفاً لاوامر الدفاع في محافظة الزرقاء الى المدعي العام بعد ان جرى ضبطه خلال الحملات الامنية المستمرة لمراقبة تنفيذ اوامر الدفاع وإنهاء التجمع الذي اقامه داخل احدى المزارع في منطقة العالوك .

وأضاف الناطق الاعلامي، أن المدعي العام قرر توقيفه مدة أسبوع في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن جرم مخالفة أمر الدفاع رقم 16 والمتمثل بإقامة التجمعات لعدد يزيد عن 20 شخصاً وبدلالة أمر الدفاع رقم (22).

وتمنع أوامر قانون الدفاع في الأردن، والذي تم تفعيله مع بداية ظهور الفيروس في الأردن، إقامة الحفلات وتحظر تجمع أكثر من 20 شخصًا.

ويشهد الأردن موجة ثانية من فيروس كورونا، تسود فيها السلالة البريطانية من فيروس كورونا، ما دفع الحكومة الأردنية لاتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، تمثلت في فرض حظر شامل أيام الجمعة من كل أسبوع، وتقليص ساعات الحظر الليلي، ومنع التجمعات لأكثر من 20 شخصًا وإقامة الأفراح ودور العزاء.

كما شددت السلطات الأردنية الغرامات والعقوبات المالية، على مخالفي تعليمات قانون الدفاع الذي أصدرته الحكومة الأردنية، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.