الأميرة دلال بنت سعود تجري عملية ناجحة لاستئصال "ورم"

أعلنت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال آل سعود، عن نجاح عملية جراحية أجرتها والدتها الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز، أمس الخميس.

وكانت الأميرة ريم قد طلبت الدعاء لوالدتها، إثر دخولها المستشفى لإجراء عملية جراحية، عبر تغريدة في حسابها على موقع التواصل ”تويتر“، حيث كتبت: ”يا رب أمي يا رب أمي يا رب استودعتك أمي وصحتها وعافيتها فاحفظها بعينك التي لا تنام وأخرجها من العمليه سالمه معافاه واجمع لها يا رب ما بين الأجر وتمام العافيه يا أرحم الراحمين“.

يا رب أمي يا رب أمي

يا رب استودعتك أمي وصحتها وعافيتها فاحفظها بعينك التي لا تنام واخرجها من العمليه سالمه معافاه واجمع لها يا رب ما بين الأجر وتمام العافيه يا أرحم الراحمين .. — ريم بنت الوليد (@Reem_Alwaleed) February 25, 2021

وبعد عدة ساعات، أكدت ريم بنت الوليد نجاح العملية التي أجرتها والدتها في تغريدة أخرى: ”اللهم لك الحمد والشكر حتى يبلغ الحمد منتهاه.. العمليه الحمد لله رب العالمين ناجحه أسأل الله أن يتم نعمته بالنتائج الطيبه وأن يشفيها شفاء لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين“.

اللهم لك الحمد والشكر حتى يبلغ الحمد منتهاه .. العمليه الحمد لله رب العالمين ناجحه أسأل الله ان يتم نعمته بالنتائج الطيبه وان يشفيها شفاء لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين .. — ريم بنت الوليد (@Reem_Alwaleed) February 25, 2021

وكانت الأميرة دلال بنت سعود، قد كشفت قبل 10 أيام عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ تفاصيل عن وضعها الصحي، مؤكدة تعافي جسدها في أغلبه من مرض السرطان، وبقاء ورم وحيد، وهو ما كان مقررًا إزالته أمس الخميس.

🤲🏽بفضل الله وكرمه وعطفه ورضاه ثم بفضل حبكم ودعائكم … بعد الاشعات ، الجسم كله خالي من السرطان ماعدى هذا الورم بإذن الله ستستأصل الخميس في ٢٥… اسفه اني غثيتكم باخباري .. لكن من فرحتي ودي افرحكم معي … الله لا يخليني منكم يحفظكم من الامراض ويسعدكم يارب .💜 — ✨🧚🏼‍♂️Dalal5 bint Saud 🧚🏽‍♂️✨ (@DKR555) February 16, 2021

وأوضحت: ”بفضل الله وكرمه وعطفه ورضاه ثم بفضل حبكم ودعائكم… بعد الإشعات، الجسم كله خالٍ من السرطان ماعدا هذا الورم بإذن الله ستستأصل الخميس في ٢٥… آسفة اني غثيتكم باخباري.. لكن من فرحتي ودي أفرحكم معي… الله لا يحرمني منكم يحفظكم من الأمراض ويسعدكم يارب“.

ولم تفصح الأميرة دلال عن نوع السرطان الذي تتعالج منه.

يُذكر أن الأميرة دلال، هي ابنة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وطليقة الأمير الوليد بن طلال، ولها منه ولدان هما خالد وريم.