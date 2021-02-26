منوعات

الأميرة دلال بنت سعود تجري عملية نا...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

الأميرة دلال بنت سعود تجري عملية ناجحة لاستئصال "ورم"

أعلنت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال آل سعود، عن نجاح عملية جراحية أجرتها والدتها الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز، أمس الخميس. وكانت الأميرة ريم قد طلبت

+A -A
المصدر: إرم نيوز

أعلنت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال آل سعود، عن نجاح عملية جراحية أجرتها والدتها الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز، أمس الخميس.

وكانت الأميرة ريم قد طلبت الدعاء لوالدتها، إثر دخولها المستشفى لإجراء عملية جراحية، عبر تغريدة في حسابها على موقع التواصل ”تويتر“، حيث كتبت: ”يا رب أمي يا رب أمي يا رب استودعتك أمي وصحتها وعافيتها فاحفظها بعينك التي لا تنام وأخرجها من العمليه سالمه معافاه واجمع لها يا رب ما بين الأجر وتمام العافيه يا أرحم الراحمين“.

وبعد عدة ساعات، أكدت ريم بنت الوليد نجاح العملية التي أجرتها والدتها في تغريدة أخرى: ”اللهم لك الحمد والشكر حتى يبلغ الحمد منتهاه.. العمليه الحمد لله رب العالمين ناجحه أسأل الله أن يتم نعمته بالنتائج الطيبه وأن يشفيها شفاء لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين“.

وكانت الأميرة دلال بنت سعود، قد كشفت قبل 10 أيام عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ تفاصيل عن وضعها الصحي، مؤكدة تعافي جسدها في أغلبه من مرض السرطان، وبقاء ورم وحيد، وهو ما كان مقررًا إزالته أمس الخميس.

وأوضحت: ”بفضل الله وكرمه وعطفه ورضاه ثم بفضل حبكم ودعائكم… بعد الإشعات، الجسم كله خالٍ من السرطان ماعدا هذا الورم بإذن الله ستستأصل الخميس في ٢٥… آسفة اني غثيتكم باخباري.. لكن من فرحتي ودي أفرحكم معي… الله لا يحرمني منكم يحفظكم من الأمراض ويسعدكم يارب“.

ولم تفصح الأميرة دلال عن نوع السرطان الذي تتعالج منه.

يُذكر أن الأميرة دلال، هي ابنة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وطليقة الأمير الوليد بن طلال، ولها منه ولدان هما خالد وريم.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play