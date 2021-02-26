وفاة الناقدة المسرحية اللبنانية وطفاء حمادي متأثرة بفيروس كورونا

تُوفيت الناقدة المسرحية اللبنانية وطفاء حمادي؛ متأثرة بإصابتها بمضاعفات فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، والذي أصيبت به قبل أيام.

ونعى الناقدة الراحلة عدد من المشاهير من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم الفنان الإماراتي حبيب غلوم، الذي غرد عبر حسابه في موقع ”تويتر“، قائلا: ”‏لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، غادرت دنيانا الصديقة الدكتورة ‎وطفاء حمادي من الشقيقة ‎لبنان“.

وأضاف: ”أستاذة النقد في المعهد العالي للفنون المسرحية في ‎الكويت، نسأل المولى عز وجل أن يرحمها ويغفر لها ويصبر قلوب أهلها ورفاق دربها وطلابها وقلوبنا، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

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وحرص الإعلامي الكويتي صالح الراشد، على نعيها من خلال حسابه في موقع ”إنستغرام“، فكتب قائلا: ”مع الأسف الأخبار اليوم سيئة جدا، من شوي وصلني خبر وفاة معلمتي الدكتورة وطفاء حمادي“.

وتابع: ”درستني في المعهد العالي للفنون المسرحية طوال الأربع سنوات، وكانت من أفضل وأكفأ الدكاترة، ومو أنا اللي أقيمها لأني كنت طالبا عندها وتعلمت منها الكثير“.

وأضاف: ”الله يرحمها يا رب، وأتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرتها الكريمة وللبنان على فقداننا لإنسانة رائعة ودكتورة صاحبة رسالة علمية، شكرا لرقيك واحترامك وعلمك وتشجيعك لي“.

وقال الصحفي السوري علاء برجكلي عبر حسابه في ”انستغرام“: ”من شوي تلقيت خبر وفاة أستاذة النقد والأدب المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية سابقا، الدكتورة وطفاء حمادي اللي درستني طوال أربع سنوات وصبرت على كل مشاغباتي، بعد إصابتها بفيروس كورونا في لبنان… البقاء لله“.

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كما نعاها مهرجان شرم الشيخ المسرحي، من خلال منشور له جاء فيه: ”تنعى إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ببالغ الحزن والأسى الأستاذة الدكتورة وطفاء حمادي“.

وأضاف: ”قدمت مسيرة علمية كبيرة على مدار تاريخ طويل من الفن والإبداع والمسيرة الأكاديمية بلبنان والوطن العربي، وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرتها الكريمة، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان“.

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والناقدة وطفاء حمّادي، هي أستاذة النقد المسرحي في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية، وفي المعهد العالي للفنون المسرحية ـ الكويت، وعضوة في تجمّع الباحثات اللبنانيات.

وللراحلة عدد من الدراسات حول المسرح وتأصيل الهوية العربية، والمسرح الجامعي، ومسرح الجيل الأكاديمي الجديد، والنسوية في المسرح. وصدر لها عن دار الساقي: ”سقوط المحرمات: ملامح نسويّة عربيّة في النقد المسرحي“.

وفازت بجائزة البحث العلمي من مؤسسة بحر الثقافة عن بحثها: ”المقاربة النسوية لشخصية المرأة في سيرة بني هلال“.